Vitesse maakt indruk in Utrecht en verstevigt positie in Keuken Kampioen Divisie

Vitesse boekte een overtuigende overwinning op Jong FC Utrecht (0-3) en verstevigde daarmee de positie in de Keuken Kampioen Divisie. De Arnhemmers staan nu aan kop in de vierde periode en lijken op weg naar de play-offs voor promotie.

Vitesse zet de uitstekende prestaties in de Keuken Kampioen Divisie voort. Maandagavond werd Jong FC Utrecht overtuigend met 0-3 verslagen in de Galgenwaard, een overwinning die de kansen op deelname aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie aanzienlijk vergroot. De Arnhemmers, die in de vorige speelronde al Jong Ajax met een klinkende 6-1 nederlaag wegzetten, pakken door deze zege de koppositie in de vierde periode over van het reeds gepromoveerde ADO Den Haag. ADO leed zondag een onverwachte nederlaag tegen FC Dordrecht (1-0), waardoor Vitesse profiteerde van de uitglijder van de Hagenaars. De overwinning van Vitesse in Utrecht was er een van dominantie en efficiëntie. Vitesse speelde met name in de eerste helft zeer overtuigend en creëerde volop kansen. Na elf minuten was het raak via een schitterende vrije trap van Nino Zonneveld, die de bal op prachtige wijze over de muur krulde. Adam Tahaui kreeg vervolgens een uitgelezen kans om de voorsprong uit te breiden, maar zijn inzet werd vakkundig gekeerd door Utrecht-doelman Mees Eppink. De druk van Vitesse bleef echter aanhouden en in de dertigste minuut was het alsnog raak: Tahaui, geboren in Utrecht, schoot de 0-2 beheerst binnen. De formatie van trainer Rüdiger Rehm bleef ook in de tweede helft geconcentreerd en gedisciplineerd spelen, waardoor Jong FC Utrecht nauwelijks in de wedstrijd kwam. De 0-3, definitieve beslissing in de wedstrijd, kwam op naam van Omar Achouitar in de 67e minuut. Vitesse toonde in de Domstad veerkracht en vastberadenheid, eigenschappen die essentieel zijn in de strijd om promotie. De fans in De Galgenwaard konden hun ogen nauwelijks geloven.

De overwinning in Utrecht was een demonstratie van de sterke punten van Vitesse. De ploeg toonde zowel aanvallende creativiteit als defensieve stabiliteit. De doelpunten, met name de vrije trap van Zonneveld en de geplaatste bal van Tahaui, waren van grote schoonheid en onderstreepten de individuele kwaliteiten van de spelers. Maar de teamgeest was minstens zo belangrijk. De spelers leken als een hechte eenheid te opereren, elkaar te ondersteunen en voor elkaar te vechten. Trainer Rehm, die bekend staat om zijn tactische scherpte en zijn vermogen om spelers te motiveren, lijkt de juiste snaar te hebben geraakt. De spelers voelen zich duidelijk op hun gemak en lijken te genieten van het spel. De wedstrijd tegen Jong FC Utrecht was ook een belangrijke test voor Vitesse. Het team moest laten zien dat het in staat was om te presteren onder druk, in een uitwedstrijd tegen een tegenstander die vastberaden was om punten te pakken. De manier waarop Vitesse deze test doorstond, was indrukwekkend.

De blik is nu al gericht op de komende wedstrijden. Vitesse speelt in de resterende speelrondes nog thuis tegen laagvlieger MVV (vrijdag 17 april) en gaat daarna op bezoek bij SC Cambuur (vrijdag 24 april). Beide wedstrijden zijn cruciaal in de strijd om de play-offs. De overwinning tegen Jong FC Utrecht heeft de positie van Vitesse verstevigd, maar de concurrentie is hevig. De andere teams in de top van de Keuken Kampioen Divisie zullen er alles aan doen om de play-offs te bereiken. Voor Vitesse is het nu zaak om de concentratie vast te houden, blessures te voorkomen en te blijven vertrouwen op de kracht van het team. De sfeer binnen de club is uitstekend, getuige de uitspraken van aanvoerder en clubicoon Alexander Büttner na afloop tegen ESPN. 'De sfeer is fantastisch,' zei Büttner, 'We doen het met z'n allen, dat maakt ons zo sterk. We genieten hiervan. Kijk ook naar ons publiek, bij uit- en thuiswedstrijden zit het vol. Vrijdag gaan we er weer vol voor.' De steun van de supporters is eveneens van essentieel belang in deze cruciale fase van het seizoen. Met een combinatie van talent, teamgeest en steun van de fans lijkt Vitesse op de goede weg om de doelstellingen te bereiken en opnieuw te strijden om promotie naar de Eredivisie





