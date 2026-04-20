Vitesse-fans steken draak met bekerhistorie van NEC via vliegtuigboodschap boven Nijmegen

Vitesse-supporters hebben de verloren bekerfinale van NEC pijnlijk onder de aandacht gebracht door met een vliegtuig boven Nijmegen te vliegen. De boodschap verwijst naar de zes verloren finales van de Nijmeegse club.

De rivaliteit tussen Vitesse en NEC bereikte maandag een nieuw hoogtepunt toen Vitesse -fans op ludieke, doch pijnlijke wijze de verloren bekerfinale van hun aartsrivaal inwreven. Rond het middaguur werd het luchtruim boven Nijmegen ingezet voor een boodschap die door vele NEC -supporters met afschuw werd bekeken. Een vliegtuigje trok gedurende een lange periode rondjes boven het stadscentrum, met een spandoek dat verwees naar de bekerhistorie van de Nijmeegse club.

De tekst op het doek was een pijnlijke herinnering aan het feit dat NEC in haar historie al zes bekerfinales heeft gespeeld, maar nog nooit met de trofee naar huis is gegaan. Om het extra pijnlijk te maken, werd in de tekst verwezen naar het netnummer van Arnhem, 026, waarmee de fans uit de Gelderse hoofdstad hun eigen succes in de schijnwerpers zetten. Het contrast met de prijzenkast van Vitesse is voor de fans uit Arnhem een geliefd onderwerp van gesprek. In het seizoen 2016/17 wist Vitesse namelijk wel beslag te leggen op de felbegeerde KNVB Beker door in de finale af te rekenen met AZ. Voor de supporters van Vitesse vormt dit moment een fundament voor de eeuwige rivaliteit. Het inzetten van vliegtuigjes is inmiddels een traditie geworden in de Gelderse derby. In 2015 vlogen NEC-fans al boven Arnhem om hun promotie te vieren en afgelopen zomer stuurde Vitesse nog een vliegtuig naar Nijmegen met de tekst Tóch weer naar Arnhem, als reactie op de perikelen rondom de proflicentie van de club. Deze acties tonen aan dat de strijd tussen beide clubs zich allang niet meer beperkt tot de grasmat alleen. De discussie op sociale media en fansites is na dit voorval weer volledig opgelaaid. Sommige supporters van andere clubs in de Eredivisie reageren kritisch op de berichtgeving over clubs in Nederland, waarbij ook de negatieve aandacht voor Ajax en de lovende woorden voor clubs als AZ de revue passeren. Niettemin blijft de kern van het bericht voor de gemiddelde voetbalfan uit Gelderland kristalhelder: de bekerwinst van Vitesse blijft een heilig punt in de discussies met Nijmegenaren. Terwijl de fans van NEC nog altijd dromen van een eerste bekeroverwinning, geniet het Arnhemse kamp van de herinneringen aan hun eigen succes. De spanning tussen beide steden is hiermee alleen maar verder opgelopen en de volgende actie in deze vete zal ongetwijfeld niet lang op zich laten wachten





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

