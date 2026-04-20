Vitesse-fans provoceren NEC met ludieke actie boven Nijmegen

Vitesse-supporters halen opnieuw uit naar aartsrivaal NEC door met een vliegtuigje boven Nijmegen te vliegen, refererend aan de zes verloren bekerfinales van de club.

De rivaliteit tussen de voetbalclubs Vitesse en NEC blijft tot grote hoogten stijgen, letterlijk en figuurlijk. Afgelopen maandag werd de stad Nijmegen opgeschrikt door een ludieke maar pijnlijke actie vanuit de aartsrivaal uit Arnhem. Een vliegtuigje trok boven het stadscentrum een spandoek met een tekst die voor de NEC -aanhang als een rode lap op een stier moet hebben gewerkt. De boodschap verwees naar de statistieken van NEC in de KNVB Bekerfinales: zes gespeeld, nul overwinningen.

De tekst was vergezeld van het kengetal van Arnhem, 026, om de afzender van de provocatie extra duidelijk te maken. Het toestel maakte gedurende het middaguur diverse rondjes boven het centrum, waardoor de boodschap door duizenden mensen kon worden aanschouwd. Deze actie is slechts het meest recente hoofdstuk in een jarenlange traditie van pesterijen tussen de twee Gelderse clubs. Terwijl NEC na zes mislukte pogingen nog altijd droomt van een eerste bekerzege, kan Vitesse terugkijken op een historisch succes. In het seizoen 2016/17 legden de Arnhemmers beslag op de felbegeerde KNVB Beker door AZ in de finale te verslaan. Dit feit wordt door de Vitesse-achterban regelmatig gebruikt om de Nijmegenaren aan hun eigen sportieve frustraties te herinneren. Het is echter geen eenzijdige oorlog; in het verleden hebben NEC-supporters soortgelijke acties ondernomen door met vliegtuigen boven Arnhem te vliegen na belangrijke promoties of sportieve mijlpalen van de Nijmeegse formatie. Op sociale media en verschillende voetbalfora zijn de meningen over de luchtactie verdeeld, maar de toon is opvallend mild. Hoewel de rivaliteit tussen de supportersgroepen vaak tot verhitte discussies leidt, wordt dit specifieke voorval door menigeen gezien als een ludieke vorm van voetbalhumor. Fans van beide clubs geven aan dat zout in de wonden strooien nu eenmaal bij de cultuur van het profvoetbal hoort. Zelfs supporters die zelf het slachtoffer zijn van de actie, kunnen de humor ervan inzien en wijzen op eerdere acties vanuit Nijmegen richting Arnhem. De discussie verschoof ondertussen al snel naar andere onderwerpen, waarbij ook de media-aandacht voor clubs als Ajax en de gemoedelijke verhoudingen tussen supporters van andere verenigingen, zoals AZ, de revue passeerden. Het vliegtuigje boven Nijmegen heeft in ieder geval gezorgd voor het nodige vermaak in een week waarin het bekerleed nog vers in het geheugen lag bij de NEC-fans





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kodai Sano kijkt uit naar bekerfinale: 'Nijmegen gaat los als we winnen'NEC-sterspeler Kodai Sano deelt zijn voorbereidingen en verwachtingen voor de tweede bekerfinale van zijn carrière met de Nijmeegse club. Hij spreekt over zijn eerdere finaleervaring, de sfeer in de stad en zijn verblijf in Nijmegen.

Marcel Boekhoorn vol vertrouwen: NEC wint KNVB Beker met 1-3NEC-geldschieter Marcel Boekhoorn uit groot vertrouwen in een bekerwinst van NEC tegen AZ. Hij voorspelt een 1-3 overwinning, waarbij hij rekent op doelpunten van Bryan Linssen, Önal en Sami Ouaissa. Ook de burgemeester van Nijmegen deelt de hoop op de beker.

Nerveuze start bekerfinale • NEC lichte overhand op AZVia dit liveblog houden we je op de hoogte van de bekerfinale tussen AZ en NEC in De Kuip.

De economische en maatschappelijke impact van NEC in NijmegenOndanks de verloren bekerfinale lonkt Europees voetbal voor NEC. Hoogleraren en wethouders discussiëren over de rol van de club in het regionale vestigingsklimaat en de stadseconomie.

