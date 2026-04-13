Vitesse droomt van play-offs, maar financiële zorgen blijven knagen

Vitesse maakt een opmerkelijke comeback en lonkt naar de play-offs om promotie, ondanks aanhoudende financiële problemen. De club staat aan de top van de vierde periode, maar de onzekerheid rond de toekomst blijft de fans bezighouden.

Het bijeengeraapte elftal van Vitesse heeft de stemming in Arnhem volledig omgedraaid. Minder dan een jaar geleden was de club nog verwikkeld in een race tegen de klok om überhaupt een selectie op de been te brengen, terwijl heel Nederland met een mengeling van verbazing en amusement toekeek. Nu, met een wonderlijke veerkracht, lonkt zelfs de play-offs om promotie naar de eredivisie.

Een overwinning op Jong FC Utrecht maandagavond zou Vitesse de onbetwiste koploper van de vierde periode maken. Dit zou bovendien betekenen dat de nummer twee en drie in de ranglijst geen rol meer spelen in de strijd om het play-off-ticket, dat klaar ligt voor de periodekampioen. Willem II heeft zijn plek al veilig gesteld dankzij uitstekende prestaties in de derde periode, en kampioen ADO Den Haag is zelfs al zeker van promotie.

Clubman Theo Janssen is vol lof over de huidige prestaties van Vitesse onder de Duitse trainer Rüdiger Rehm. Hij noemt het een 'bizar' succes, gezien de precaire situatie in de aanloop naar het seizoen. Het seizoen begon voor Vitesse pas echt op 3 september, toen andere clubs in de eerste divisie al volop aan het spelen waren. Op die dag kreeg de club groen licht van de rechter om deel te nemen aan de competitie, weliswaar met een flinke puntenstraf. Janssen, die destijds betrokken was bij het samenstellen van de selectie, roemt de strijdlust en het duidelijke spelplan van het team onder Rehm.

Hoewel Janssen vooralsnog voorzichtig blijft over het dromen van eredivisievoetbal, is hij vooral tevreden over de recente prestaties en de ontwikkeling van het team. Vitesse speelt zijn laatste drie wedstrijden tegen Jong FC Utrecht, MVV Maastricht en Cambuur. De eerste twee tegenstanders staan laag op de ranglijst, terwijl Cambuur al kampioen is en dus zonder druk kan spelen. De belangrijkste concurrenten voor de periodetitel zijn RKC (met wedstrijden tegen ADO Den Haag en Jong PSV) en Almere City (met wedstrijden tegen FC Dordrecht en VVV Venlo). Janssen benadrukt de doorbraak van jonge spelers uit de eigen jeugdopleiding, zoals Omar Achouitar, Adam Tahaui en Nino Zonneveld. Hij ziet dit als een positieve uitkomst van een moeilijke situatie en een kans om te bouwen aan de toekomst.

Janssen pleit voor meer investering in de jeugdopleiding en scouting, om te voorkomen dat eigen talenten worden gemist.

De financiële zorgen van Vitesse blijven echter een constante uitdaging. De overname door de 'Sterkhouders', een groep regionale investeerders, is nog niet goedgekeurd door de KNVB. De voetbalbond eist bewijs van continuïteit, wat momenteel niet kan worden geleverd. Daarnaast heeft de KNVB vorig jaar cassatie aangetekend tegen de uitspraak die Vitesse toeliet tot het profvoetbal. Een negatieve uitspraak van de Hoge Raad kan betekenen dat de rechter opnieuw naar de licentie van de club moet kijken. De onzekerheid over de toekomst frustreert de fans, die hun onvrede uitten tijdens de wedstrijd tegen Jong Ajax (6-1 overwinning) door massaal rode kaarten in de lucht te steken. Spandoeken met teksten als 'Opgestaan en herrezen uit de dood, goedkeuring duurt te lang, Zeist krijgt van ons rood!' illustreren de ongeduldige stemming.

De tijd dat de fans met een gerust hart naar het Gelredome kunnen, lijkt ondanks de sportieve successen nog ver weg, zeker zolang de financiële situatie niet is opgelost.





