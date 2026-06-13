Vispassages helpen palingen en stekelbaarzen

Om de palingen en stekelbaarzen te helpen, worden vispassages aangelegd. Deze passages helpen de vissen de pompgemalen om te zeilen.

Palingen worden op zee geboren en groeien op in de polder. Voor stekelbaarzen geldt het omgekeerde: die worden geboren in de polder en groeien op in de zee.

Voor beide soorten geldt dat ze heen en weer willen tussen zoet en zout water. En daarom worden naast pompen en gemalen tegenwoordig ook vispassages aangelegd. Hoe ziet dat er precies uit? Achter de vispassage bij gemaal Nauerna is een fuik gezet.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kan zo zien welke vis er gebruik van maakt. Dat hangt van het seizoen af, legt Jeroen Spierings uit. Jeroen werkt als visdeskundige voor het Hoogheemraadschap. In het voorjaar wil jonge paling, de zogenaamde glasaal, de polder in.

In het najaar zijn het de stekelbaarsjes die op trek gaan. Over de schouder van de visser kijkt Natuurlijk Noord-Holland mee naar de vangst. Een jonge glasaal wil na 6000 kilometer zwemen door zee eindelijk de Noord-Hollandse polder in. Door dijken en sluizen is voor veel vis de weg van en naar zee afgesloten.

Dat is één van de oorzaken van het dreigende uitsterven van paling. Door de aanleg van dit soort passages kunnen de vissen de pompgemalen omzeilen. Dat is essentieel voor het voortbestaan van deze vissoorten





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Palingen Stekelbaarzen Vispassages Polder Zee

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deze drie Gelderlanders komen in actie op het WK voetbalBij het Nederlands elftal zitten tijdens het WK 2026 geen Gelderse spelers. Toch komen drie spelers uit onze provincie in actie op het grootste voetbaltoernooi ter wereld ooit.

Read more »

Deze plek is toch open tijdens nachtwedstrijd Oranje: 'Dit is echt fantastisch'De Oranjetempel in Silvolde mag tóch de nachtelijke WK-wedstrijd van het Nederlands voetbalelftal tegen Tunesië uitzenden.

Read more »

Deze plek is toch open tijdens nachtwedstrijd Oranje: 'Dit is echt fantastisch'De Oranjetempel in Silvolde mag tóch de nachtelijke WK-wedstrijd van het Nederlands voetbalelftal tegen Tunesië uitzenden.

Read more »

Deze oud-deelnemers keren terug in cyclus 30 van De BondgenotenDe makers van 'De Bondgenoten' beloofden eerder al een verrassing voor de zomer en maken die nu bekend. Vier oud-deelnemers keren terug naar de loods: Julia, Roma, Valentijne en Diederik.

Read more »