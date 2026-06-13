Virgil van Dijk: Nederland heeft meer nodig dan alleen individuele kwaliteit

Virgil van Dijk, aanvoerder van het Nederlands elftal, denkt dat de ploeg meer nodig heeft dan alleen individuele kwaliteit om succesvol te zijn op een eindtoernooi. Hij doet een beroep op de sterke groepsdynamiek en de veerkracht van Oranje.

Het Nederland s elftal barst van de individuele kwaliteit, maar volgens Oranje -aanvoerder Virgil van Dijk heeft de ploeg meer nodig. Hij doet een beroep op de sterke groepsdynamiek en de veerkracht van Oranje .

De selectie van Oranje kent veel grote sterren. Vijftien van de 26 spelers spelen in de Premier League en het zijn alleen Wout Weghorst en Guus Til die in de Eredivisie uitkomen. Hij verwacht wel dat de sterke groepsdynamiek en de veerkracht van Oranje een verschil kunnen maken, maar voor succes op een eindtoernooi heb je wel meer nodig dan alleen individuele kwaliteit. De aanvoerder weet precies hoe Nederland nog verder kan groeien.

'Je moet een sterke groepsdynamiek creëren, de nul kunnen houden en goed kunnen omgaan met tegenslagen. Het klopt dat we de laatste tijd niet meer van grote landen hebben gewonnen, al zijn we - buiten strafschoppenreeksen om - wel een flink aantal wedstrijden op rij ongeslagen. Dit WK is het perfecte moment om te laten zien dat we ook topteams kunnen verslaan.

' Virgil heeft erg veel vertrouwen in Oranje, en hoopt dan ook plechtig op de winst. Hij is topfit en denkt dat Nederland een goede kans maakt.

'Ik voel me top. Inmiddels zit ik in een totaal andere, positieve fase. Ik wil alles geven, enorm gaan genieten, en met een beetje optimisme in het land hoop ik dat we die wereldbeker pakken.





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