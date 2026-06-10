Virgil van Dijk heeft de macht over de verdediging van Oranje

Virgil van Dijk heeft een duidelijke voorkeur voor de verdediging van Oranje. Hij wil niet rechts centraal spelen en bondscoach Koeman laat zijn oor hangen naar wat Van Dijk wil. Maar niet iedereen is het met Koeman eens en Jeroen Kapteijns wijst naar Jaap Stam, die pleit voor een ander centraal duo.

In de aanloop naar het WK lijkt de verdediging van Oranje vast te staan. Het centrale duo bestaat naar alle waarschijnlijkheid uit Virgil van Dijk en Jan-Paul van Hecke.

Door het wegvallen van Jurriën Timber is Lutsharel Geertruida als back-up gehaald voor de positie rechts centraal. Toch is niet iedereen het eens met die achterhoede. Jeroen Kapteijns wijst naar Jaap Stam, die in De Telegraaf zijn voorkeur onthult. Stam pleit nadrukkelijk voor een centraal duo bestaande uit Virgil van Dijk, Micky van de Ven en dan nu Nathan Aké als linksback.

Valentijn Driessen weet dat de aanvoerder van het Nederlands elftal een duidelijke voorkeur heeft. Van Dijk schijnt op TV gezegd te hebben dat hij liever niet rechts centraal speelt. Koeman laat altijd zijn oor hangen naar wat Van Dijk wil en hij vindt hem heel belangrijk. Als Van Dijk dit niet wil, dan gaat dit denk ik niet gebeuren.

Dat zegt dan heel veel over de autoriteit van Koeman. Als jij als bondscoach vindt dat dit in het belang van het Nederlands elftal is, dan moet je hem gewoon rechts centraal opstellen. Driessen meent echter dat Koeman dat op dit moment niet wil. Als hij dat niet vindt, dan houdt het snel op.

Voorlopig wil Koeman dat niet, want gister zei hij duidelijk dat Geertruida de eerste man is achter Van Hecke als ze zo blijven spelen





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