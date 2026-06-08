Violence and fear of deportation overshadow Haiti's World Cup journey

The Haitian team's journey to the World Cup is overshadowed by concerns over violent actions by the Immigration and Customs Enforcement (ICE) agency and the fear of deportation. Activists and players express their concerns and the impact of ICE on their lives.

Zorgen over gewelddadige acties van immigratiedienst ICE hangen als een donkere wolk boven het WK voetbal. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor arbitraire detentie en deportatie.

"Er zal veel enthousiasme zijn, maar tegelijkertijd is er veel angst", zegt activist Power Malu. "Niemand weet wat er gaat gebeuren. ". De spelers van Haïti United zijn in extase.

De amateurvoetballers in New York zien 'hun' nationale elftal naar Amerika komen. Voor het eerst sinds 1974 plaatste de voetbalgekke natie zich voor het WK.

"Ze spelen tegen Brazilië. Ook al zijn de tickets duur, die wedstrijd móét ik gewoon zien", zegt een van de spelers van Haïti United.

"Dit is echt heel groot", onderschrijft Gregory Mervilus, oprichter van de club voor en door immigranten. "We willen de wedstrijden hier live op een groot scherm laten zien. ". Armoede, corruptie en geweld van bendes: allemaal redenen waarom veel Haïtianen hun land ontvluchtten.

Ruim 160.000 Haïtianen vonden hun weg naar New York. Of ze allemaal mogen blijven, is onzeker: de Amerikaanse president Donald Trump tracht de status die Haïtianen beschermt tegen deportatie, te schrappen. Op een veldje verderop in Brooklyn weten ze dat het niet vanzelfsprekend is dat de ploeg elke week compleet is.

"Eén van onze spelers is opgepakt, vastgezet en teruggestuurd naar Mauritanië":'Zijn' nieuwkomers komen vooral uit Afrika. Sinds 2020 probeert hij de nieuwste immigranten naar het voetbalveld te lokken en op een laagdrempelige manier wegwijs te maken in New York.

"Voorheen ging ik naar opvanglocaties met de boodschap: als je wilt voetballen, kom dan bij ons spelen", vertelt Kline. "Dat doe ik nu eigenlijk niet meer. ". Te gevaarlijk in het huidige tijdsgewricht, naar zijn mening.

"Ik laat me niet intimideren door MAGA of ICE, we spelen gewoon voetbal. Maar ik heb inmiddels wel al onze publiciteit en fondsenwerving gestaakt. We kondigen eigenlijk niet meer aan waar we spelen.

". Wegduiken is voor de meeste spelers hier makkelijker gezegd dan gedaan.

"We kunnen ons niet verstoppen voor ICE", vertelt keeper Salif van Newcomers F.C. "Je moet naar je werk, eten, je wilt vrienden zien. Maar het is moeilijk: je kijkt constant om je heen.

". Zoals de meeste hier heeft hij een baan en verdient hij legaal de kost.. Daar schoten federale agenten twee Amerikaanse staatsburgers dood. Toch blijft de impact op het dagelijkse leven groot.

"Alsof je een leeuw tegenkomt in het bos", omschrijft Salif het. "Je rent weg of je gaat eraan. ". Voor activist Malu was de aanhoudende dreiging reden zijn voetbalclinics voor kinderen van immigranten te staken.

"Toen we zagen hoe ICE steeds vaker opdook in onze gemeenschap, hebben we besloten het programma stop te zetten. ". In de eerste veertien maanden van Trump 2.0 lag het aantal arrestaties door ICE in New York 71 procent hoger dan in dezelfde periode daarvoor, becijferde de stad. Opmerkelijk: van de bijna 5.600 arrestaties vond de helft plaats in de immigratierechtbank.

In veel gevallen gaat het om immigranten zonder strafblad. Immigranten moeten zich verplicht melden in de rechtbank tijdens hun asielprocedure.

"Als ze dat niet doen, hebben ze een probleem", zegt Malu. "Maar ze weten ook dat ze risico lopen in de rechtbank zomaar te worden opgepakt. ". Een rechter verbood dat recentelijk.

Malu: "Maar ICE doet wat het wil en breekt met alle wetten.

". Toch lijkt het erop dat het Witte Huis wel heeft geluisterd naar de stroom aan kritiek sinds Minneapolis.

'Grenstsaar' Tom Homan zei tegen Vanuit de speelsteden klinken vergelijkbare geluiden. In New Jersey, waar de Haïtianen hun basiskamp opslaan, zegt luitenant-kolonel Doug Lemanowicz dat er geen ICE-agenten aanwezig zullen zijn bij het stadion. Of dat ook geldt voor plekken buiten de stadions of niet is duidelijk





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

World Cup Haiti ICE Deportation Violence Fear Football Immigration New York Brooklyn Mauritanië Newcomers F.C. Gregory Mervilus Power Malu Tom Homan Doug Lemanowicz ICE-Agenten New Jersey Basiskamp MAGA Migrant Asielprocedure Rechtbank Rechtszaak Rechtsbijstand Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Rechtsbij

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ronald de Boer reflects on legendary 1998 World Cup and current Oranje in 'Na het Fluitsignaal'In the second episode of 'Na het Fluitsignaal', VoetbalPrimeur editor-in-chief Dennie van Laar talks with Oranje icon Ronald de Boer. They look back at the legendary 1998 World Cup in France, the special moments on the field, De Boer's role, and the immense pressure of playing at the highest level and wearing the Oranje shirt. They also discuss the current Dutch national team, the talent in the squad, the development of Oranje, and the indispensable support of the fans. 'Na het Fluitsignaal' is a four-part series by VoetbalPrimeur and ING exploring the impact of football on people, why Oranje evokes so many emotions, and how the football nation deals with expectations, setbacks, and support, with stories from former internationals and recognizable moments from Oranje history.

Read more »

World Cup News and UpdatesFollow the latest news and updates on the Netherlands national team and the rest of the World Cup.

Read more »

Mexicaanse ouders zoeken antwoorden na dood zoon in VS-detentieHet verhaal van Miguel en Rosa Hernández uit Chiapas, wiens zoon Alfredo omkwam onder verdachte omstandigheden tijdens een arrestatie door ICE. Ze krijgen geen antwoorden en worstelen met taalbarrières en bureaucratie.

Read more »

Aan de vooravond van het WK is de angst voor ICE springlevendZorgen over gewelddadige acties van immigratiedienst ICE hangen als een donkere wolk boven het WK voetbal. 'We zijn niet bang, maar je moet wel voorzichtig zijn.'

Read more »