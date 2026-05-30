Vingegaard na vijfde ritwinst (vrijwel) zeker van Giro -eindzege, Arensman blijft vierde. Het was een lange volle dag op het zadel met eerst de beslissing bij de Giro voor mannen, waar Vingegaard de eindzege veilig stelde, en toen de eerste uitreiking van de roze trui bij de vrouwen, die naar Wiebes ging.

Morgen is er weer zo'n dubbelblog: eerst volgen we de vrouwen in de tweede etappe waar de sprintsters weer een kans krijgen. Daarna gaan de mannen sprinten in Rome. Wiebes wint en pakt het roze! En wat wint ze ruim.

Elisa Balsamo en Lara Gillespie eindigen als tweede en derde op ruime achterstand. Met nog zes kilometer te gaan, nestelt nu Elisa Longo Borghini zich voor aan het peloton voor UAE-sprintster Gillespie. De Belgisch kampioen Justine Ghekiere kan het niet meer bijbenen en heeft het peloton moeten laten gaan. Het lijkt erop dat ze niet helemaal fit is, ziekte of iets dergelijks.

Intussen gaat het harder en harder in het peloton, dat op een lint getrokken wordt in de bochtige smalle straten van Ravenna. Het zal zijn om zo veel mogelijk uit het gedrang te blijven, maar Demi Vollering laat zich zien op de tweede rij voor in het peloton. Beter voorin fietsen dan ergens in de buik van het peloton waar je toch snel slachtoffer bent van een crash. Voor de klassementsvrouwen is het overleven deze eerste rit.

Thymen Arensman is 'supertrots' na afloop van de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia. De Nederlandse renner bij Netcompany-Ineos stelde de vierde plek in het klassement zo goed als veilig. Er is zondag alleen nog een vlakke etappe te gaan, waarin normaal gesproken geen grote verschuivingen meer plaatsvinden in het klassement. Dit is precies wat we hadden afgesproken in de bus: ons niet gek laten maken en ons eigen tempo rijden.

Het gaat nog altijd in rap tempo naar de streep. Knappe renster die nu nog weg kan rijden, dat lijkt onmogelijk. Aan de achterkant van het peloton hebben enkele rensters moeite om aan te blijven haken. Het is nog een kleine driekwartier opletten geblazen op dit stratencircuit om te zorgen dat iedereen veilig binnen komt.

De blikken staan strak, niemand wil nu een gaatje laten vallen. Het vrouwenpeloton heeft inmiddels de eerste ronde op het lokale cicruit gereden. Nog geen grote incidenten gezien, maar penibel is het soms wel. Net stuurt een renster van Picinc-PostNL volledig de verkeerde kant op.

Het is rotonde op, rotonde af, stoepje op, stoepje af en alle vluchtheuvels blijven ontwijken. Een hectische finale is op komst. Hopen dat iedereen op de fiets blijft zitten... De drie vluchters zijn gegrepen.

Het peloton gaat nu in volle vaart naar het stadscircuit in de straten van Ravenna. Dat belooft een spectaculair, maar ook nerveus en gevaarlijke finale te worden. Het hele vrouwenpeloton zal dromen van de roze trui, maar voor de sprintsters in het peloton is het net wat realistischer. Wie zijn de grootste kanshebbers?

De rust in het peloton lijkt iets te zijn teruggekeerd, waar het begin nog onrustig was met enkele valpartijen. De drie koploopsters die vroeg wegreden zijn nog altijd vooruit en hebben een kleine anderhalve minuut te pakken op het peloton waar de sprintersploegen zich vooraan nestelen en zullen zorgen dat het een massasprint gaat worden.

Gewoon netjes binnen de tijd kwam Dylan Groenewegen (Unibet-Rose Rockets) net binnen en had hij tijd om even vooruit te blikken op de slotrit in Rome. De bergen zijn overleefd, nu mogen de sprinters nog één keer. Ik kijk uit naar morgen, zegt Groenewegen. Ik heb er al een paar meetings met Marcel Kittel (sprintcoach bij de Rockets, red.

) over gehad. Dat rondje zit wel aardig in mijn hoofd geprint, hoe de routes lopen. Tijdens hun groterondedebuut waren de Rockets al enkele keren aardig dichtbij een zege, maar het lukte steeds net niet. We zijn er al dichtbij geweest.

We hebben goede dingen laten zien, maar wat we nog missen is een overwinning. Daar gaan we voor strijden. Met de eindzege in de Giro, die Vingegaard niet meer kan ontgaan, kan de Deen met een gerust hard terugblikken op afgelopen drie weken. Dit had ik niet gedroomd voorafgaand aan deze Giro.

Vijf etappes winnen, is speciaal voor me. De drie weken in Italië verliepen opvallend soepel voor het Nederlandse Visma-Lease a Bike. Alles ging beter dan we hadden verwacht, zei Vingegaard na afloop. De Giro is altijd de onvoorspelbaarste grote ronde van het jaar.

En het voelde alsof we alles onder controle hadden, dat komt niet vaak voor in de Giro. Het eerste grote doel van het jaar is behaald. En dan nu de Tour, waar het misschien nóg beter zal moeten om Pogacar te verslaan. Maar kan dat wel, nog beter?

Ik hoop het. De tijd zal het leren. Om met Pogacar mee te kunnen, moet je op je best zijn. En ik moest wel een stap maken





Kuss wint koninginnenrit in Giro, eindzege Vingegaard nabij, Arensman zakt wegIn de Dolomieten beleeft de Nederlandse ploeg Visma-Lease a Bike een perfecte Giro-dag.

Giro 2026: Vingegaard en Visma domineren op de Piancavallo, Arensman jaagt op podiumIn de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia 2026 toont Visma-Lease a Bike zijn macht. Jonas Vingegaard verstevigt zijn leiding, terwijl Thymen Arensman vecht voor een podiumplek. De etappe over 200 kilometer met finish bergop biedt spektakel met vroege vluchten en een meedogenloos tempo.

Vingegaard bijna zeker van Giro-eindzege, Arensman blijft vierdeJonas Vingegaard wint de etappe en neemt de leiding in het algemene klassement. De Deen is bijna binnen, nog een kilometer, en dan heeft Vingegaard de Giro-zege binnen.

