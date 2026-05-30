Vingegaard bijna zeker van Giro-eindzege, Arensman blijft vierde

Jonas Vingegaard wint de etappe en neemt de leiding in het algemene klassement. De Deen is bijna binnen, nog een kilometer, en dan heeft Vingegaard de Giro-zege binnen.

Vingegaard is bijna zeker van de Giro -eindzege, Arensman blijft vierde. Gall wordt tweede, Hindley derde in deze etappe. Jonas Vingegaard wint de etappe en neemt de leiding in het algemene klassement.

De Deen is bijna binnen, nog een kilometer, en dan heeft Vingegaard de Giro-zege binnen. Bernal en Arensman zijn bij Gall, Gee en Hindley gekomen. Bernal heeft Arensman teruggebracht en het gevaar van het verlies van de vierde plek geneutraliseerd. Gall, Hindley en Gee zijn bij elkaar en rijden flink door.

Maar daarachter blijft Arensman knap in de buurt. Hij krijgt enorme hulp van Bernal, de voormalig Tour- en Girowinnaar, die nu Arensman naar de finish sleept en zo (zo lijkt het nu) de vierde plek in het algemeen klassement vasthoudt. Piganzoli en Eulálio, die strijden om de witte trui, zijn nu niet meer in gevaar. De Nederlander kan niet mee met een versnelling van Gee, de nummer 5 in het klassement.

Hindley, nummer drie, gaat er makkelijk achteraan. Maar Arensman kan niet mee. Vingegaard is ervandoor en die gaat winnen, durven we nu al wel te zeggen. Gall rijdt er 20 seconden achter.

En daarachter, op zo'n 40 seconden al van het roze, doet Bernal kopwerk voor Arensman om Hindley vroeg of laat te lossen. Maar het ziet er allemaal niet heel soepel uit bij Arensman. Het roze is ervandoor: Vingegaard demarreert, Gall kan heel even volgen en laat de Deen dan gaan. Vingegaard is ervandoor, op jacht naar de koplopers.

Het gaat nu hard met de voorsprong van de kopgroep, waar Crescioli in zijn eentje is weggereden. Er is nog maar een minuut over. Het roze komt eraan. Kwestie van tijd voordat de Deen gaat aanvallen.

Zijn knechten zijn ook in rap tempo afgehaakt nu. De koplopers zijn al drie minuten bezig en het peloton is er ook aan begonnen: de laatste beklimming van deze Giro. Hier gaat de beslissing vallen. Gaat Vingegaard voor de etappezege?

En wanneer gaat Arensman aanvallen voor die derde plek? Nog 28 km | Zes koplopers weer Dankzij Arrieta die vlak onder de top van de Piancavallo ervandoor ging, zijn er weer zes koplopers. De UAE-renner ging als een speer de berg af, sleepte de geloste Huens en Crescioli mee en nu zijn er weer zes renners vooraan.

Zo'n 300 kilometer zuidelijker dan waar de mannen nu rijden, stappen op dit moment de vrouwen op voor de eerste neutrale kilometers van hun Giro. De Nederlandse Demi Vollering zal voor de eindzege gaan, maar vandaag moet de dag worden van Lorena Wiebes die in een volledig vlakke etappe de grote favoriet is om de eerste roze trui te pakken. Arrieta wilde niet sprinten voor wat lullige bergpuntjes. Arrieta wil ervandoor.

Vlak voordat de afdaling begint. Mooi, eindelijk actie in de finale. Want tot dusver was het allemaal vrij tam. De ploeg van Vingegaard heeft de voorsprong van de kopgroep teruggebracht naar 1.43 minuut.

Onderaan de voet van de berg was het nog 4,5 minuut. Vingegaard doet niets op de top van de berg. Maar Ciccone wil er nog wel om sprinten tegen Arrieta. Ciccone pakt nog wat punten en komt eerder boven dan Vingegaard.

Vlak onder de top van de Piancavallo zoekt Ciccone het wiel van Vingegaard op, wachtend op wat de Deen van plan is met de bergpunten die liggen te wachten op de top. In de theorie kon Vingegaard nog de bergtrui overnemen van de Italiaan. Maar dan wenkt Vingegaard Ciccone naast hem en is er een kort gesprekje. Het lijkt er nu op dat Vingegaard hiermee duidelijk maakt: dat blauw is voor jou, Giulio.

Terwijl Vingegaards ploeg het peloton de berg over sleurt en langzaam de kopgroep oppeuzelt, zijn er vooraan nog maar drie vroege vluchters over. Warbasse, Leknessund en Haig zijn met z'n drieën overgebleven. Gek moment: de roze trui stapt ineens af aan de kant van de weg en kijkt naar zijn voorwiel. Paniek is er niet.

Zijn ploegmaten blijven ook gewoon vooraan doorrijden. Even later fietst Vingegaard weer gewoon door na wat gezegd te hebben in zijn microfoontje. Niks aan de hand hoor. De T-Rex Tim Rex mag even uitrusten.

De knecht van Vingegaard stuurt weg van de kop van het peloton en staat volledig stil. Met een soort surplace laadt hij de benen langzaam op. Zijn werk is gedaan. Kilometers lang heeft hij het peloton voortgesleurd om de koplopers binnen handbereik te houden.

Met het hoofd tussen de schouders puft hij langzaam fietsend uit. Trots laat hij zijn fietscomputertje zien aan de camera. Het is niet te zien wat er staat, maar Rex oogt tevreden. En uitgeput.

Hoe ver is de kopgroep nog? Nog maar 2,5 vooruit op de berg. Dat gaat hard en het is nog 9 kilometer klimmen





