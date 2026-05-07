Vincent Kompany woedend over arbitrage na uitschakeling Bayern München door PSG

Bayern München mist de finale van de Champions League na een 1-1 gelijkspel tegen PSG. Trainer Vincent Kompany is woedend over gemiste penalty's en het uitblijven van een rode kaart.

De sfeer in de klederkamer van Bayern München was na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter om te snijden. De Duitse grootmacht zag haar dromen van een nieuwe Champions League -titel in rook opgaan na een frustrerend 1-1 gelijkspel tegen Paris Saint-Germain.

Hoewel de wedstrijd op papier een gelijkwaardig gevecht leek, was de nasleep ervan verre van rustig. Vincent Kompany, de tacticus aan het roer van de Beierse club, kon zijn woede niet langer bedwingen en uitte tijdens de persconferentie zijn ongenoegen over de gang van zaken op het veld. De uitschakeling betekent dat Bayern de finale in Boedapest, waar Arsenal al op hen wachtte, moet overslaan.

Voor Kompany voelde dit niet als een normale sportieve nederlaag, maar als een resultaat dat werd beïnvloed door externe factoren die buiten de macht van de spelers lagen. Kompany was zeer duidelijk over zijn standpunt. Hij benadrukte dat het zijn primaire verantwoordelijkheid is om kritisch naar de eigen ploeg te kijken en te analyseren waar de verbeterpunten liggen om in de toekomst sterker terug te komen.

Echter, er waren momenten in de wedstrijd die hij simpelweg niet kon rijmen met de regels van het spel. De trainer wees specifiek op het gebrek aan consistentie in de arbitrage gedurende de negentig minuten. Volgens hem had Bayern München in cruciale momenten recht gehad op een strafschop, terwijl er aan de zijde van de Franse tegenstander juist een rode kaart had moeten worden getrokken om de wedstrijd in balans te houden.

De vergelijking met de heenwedstrijd in Parijs maakte de pijn groter; daar kreeg Bayern wel een penalty tegen, terwijl een soortgelijke situatie in de returnwedstrijd volledig werd genegeerd door de official. Deze inconsistentie liet de Belgische trainer achter met een diep gevoel van onmacht. Een van de meest controversiële momenten waar Kompany uitgebreid op inging was de handsbal van João Neves in de eerste helft.

In deze specifieke situatie werd de bal door teamgenoot Vitinha met grote kracht richting Neves geschoten, waarna de bal tegen de arm van de Portugees terechtkwam. De scheidsrechter oordeelde dat er geen sprake was van een overtreding, omdat de bal via een directe medespeler kwam. Kompany was het hier absoluut niet mee eens.

Hij gaf aan dat hij de regels weliswaar begrijpt, maar dat de positie van de hand, die hoog boven het hoofd wapperde, onnatuurlijk was en onnodig veel ruimte innam. In tegenstelling tot situaties waarin de bal eerst het lichaam raakt en daarna de hand, vond Kompany dat dit een duidelijke overtreding was die niet ongestraft had mogen blijven. Het feit dat dit moment niet werd gecorrigeerd, zag hij als een cruciaal kantelpunt in de wedstrijd.

Voor de trainer van Bayern München ging dit verder dan alleen een discussie over technische regeltjes; het ging over de fundamentele integriteit van de wedstrijd. Hij sprak met veel respect over de kwaliteiten en de enorme inzet van de spelers van Paris Saint-Germain, maar hij wilde benadrukken dat de uitkomst van zo'n prestigieuze wedstrijd bepaald moet worden door het voetbal en de prestaties op het veld.

Wanneer spelers zoveel energie en passie in een duel steken, is het voor een coach acceptabel om te verliezen door eigen tactische fouten of een simpelweg betere tegenstander. Echter, het gevoel dat er een onzichtbare hand was die de wedstrijd in het voordeel van de tegenstander liet kantelen, was voor Kompany onacceptabel. Hij concludeerde dat de arbitrage een te grote rol had gespeeld in het bepalen van wie er naar de finale in Boedapest mocht reizen.

De uitschakeling laat Bayern München achter met veel vragen en een bittere nasmaak die nog lang zal aanhouden. Terwijl de voetbalwereld nu uitkijkt naar de finale tussen PSG en Arsenal, zal in München nog decennia worden gedebatteerd over de beslissingen van de scheidsrechter tijdens deze halve finale. De frustratie van Kompany weerspiegelt de algemene stemming binnen de club, waar men het gevoel heeft dat ze onterecht zijn beroofd van een eerlijke kans op de beker.

Ondanks de teleurstelling zal de club nu moeten reflecteren op het gehele seizoen, maar de woede over de arbitrage zal waarschijnlijk nog een tijdje aanwezig blijven in de wandelgangen van de Allianz Arena. De Belgische trainer liet duidelijk merken dat hij de kwaliteiten van de Fransen niet ontkende, maar dat de manier waarop de wedstrijd werd geleid, voor hem simpelweg onverteerbaar was





