Bayern München-coach Vincent Kompany heeft alle aanbiedingen van internationale media om als analist tijdens het WK te fungeren afgewezen. De Belg wil zijn vakantie liever doorbrengen met zijn familie.

In de populaire rubriek In de Kantlijn brengt de redactie van VI.nl dagelijks de meest intrigerende, grappige en opmerkelijke berichten uit de wereld van het internationale voetbal samen. Het is de plek waar lezers terechtkunnen voor een unieke kijk op de sport, variërend van hilarische blunders op het veld tot hartverwarmende doelpunten en nieuwsberichten die met een knipoog worden gepresenteerd.

In deze editie staat de opvallende beslissing van Vincent Kompany centraal, de huidige succescoach van Bayern München, die een zeer duidelijk standpunt heeft ingenomen over zijn zomerplannen. De Belgische oefenmeester, die momenteel furore maakt in de Bundesliga, heeft diverse lucratieve aanbiedingen om als analist op te treden tijdens het aanstaande wereldkampioenschap resoluut van de hand gewezen. Volgens berichten in de buitenlandse media, waaronder gerenommeerde zenders als de BBC en ITV, probeerden verschillende omroepen Kompany te strikken voor een rol tijdens het toernooi dat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zal plaatsvinden. De keuze voor deze analistenrol zou echter ten koste gaan van zijn kostbare vrije tijd, en dat is iets wat de trainer onder geen beding wil laten gebeuren. Tijdens een persconferentie in aanloop naar de cruciaal belangrijke halve finale van de DFB-Pokal tegen Bayer Leverkusen, werd Kompany direct geconfronteerd met vragen over deze Engelse uitnodigingen. Zijn reactie was even laconiek als duidelijk: Absoluut geen kans. Waarom zou ik dat doen in mijn vakantietijd? Dan heb ik volgend seizoen geen familie meer in München. Het was een typische uitspraak van de coach, die zijn prioriteiten glashelder heeft gesteld. Het succesverhaal van Kompany in Duitsland kent vooralsnog geen grenzen. Bayern München wist afgelopen weekend voor de vijfendertigste keer in de rijke clubhistorie het Duitse landskampioenschap binnen te slepen, wat tevens de tweede landstitel onder de bezielende leiding van de Belgische trainer markeert. De club bevindt zich bovendien in een uitstekende uitgangspositie om het seizoen af te sluiten met een historische treble. Naast de nationale titel is Bayern München nog volop in de race voor de DFB-Pokal en de Champions League, waar een zware krachtmeting met Paris Saint-Germain in de halve finale op het programma staat. Ondanks de immense druk en het volle speelschema, blijft Kompany vastberaden in zijn keuze voor de balans tussen topsport en privéleven. Zodra het seizoen ten einde loopt, zal de coach zijn tactische borden en videoanalyses definitief opzij schuiven om de nodige ontspanning te zoeken met zijn naasten. Voor Kompany is het duidelijk: de vakantieperiode is heilig en bestemd voor zijn familie, ongeacht de aanbiedingen van de internationale mediawereld





