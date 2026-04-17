Vijftigste BuurtBankje in Veldhoven versterkt sociale banden

Een nieuw BuurtBankje in de Capella straat in Veldhoven, het vijftigste in de Brainportregio, brengt buurtbewoners dichter bij elkaar en bestrijdt eenzaamheid. Het initiatief van stichting De Buurt en ASML wordt toegejuicht door bewoners van alle leeftijden en creëert een ontmoetingsplek met plannen voor een gezamenlijke moestuin.

De Capella in Veldhoven , een straat waar bewoners theoretisch graag even buurten en kletsen over alledaagse zaken, merkte dat in de praktijk het onderlinge contact vaak beperkt bleef. 'Iedereen is druk, hè. Soms zwaaien we even naar elkaar als iedereen in de auto stapt, op weg naar het werk, maar daar blijft het vaak bij', vertelt Rianne Kouwenberg. Zij vond dat dit anders moest en deed daarom een aanvraag voor een BuurtBankje. Dit initiatief, het vijftigste in de Brainportregio , werd donderdag feestelijk ingewijd door de buurtbewoners zelf. De oudere bewoners, waaronder de 86-jarige Thea die met haar rollator aanwezig was, konden meteen plaatsnemen op het nieuwe bankje.

Het BuurtBankje, een gezamenlijk initiatief van stichting De Buurt en het Veldhovense bedrijf ASML, is bedoeld om mensen dichter bij elkaar te brengen. Gerry (80), met een punt slagroomtaart in de hand, gaf aan dat het bankje best lekker zat en dat ze voor een volgende keer misschien een kussentje mee zou nemen. 'Op onze leeftijd valt er veel weg. Dit brengt mensen bij elkaar, ik vind het fantastisch.' Rianne (66) en haar buren hebben volop plannen voor het bankje en de omliggende ruimte. Zo wordt er binnenkort op een aangrenzend stukje grond een gezamenlijke moestuin aangelegd. 'Een groen plekje met bloemen, waar we onze eigen groenten laten groeien. En daar past dat bankje perfect bij', aldus Rianne.

Ze voegt eraan toe dat er in de straat verschillende oudere mensen wonen die fysiek niet meer in staat zijn om in de aarde te wroeten, maar wel gezellig op het bankje kunnen aanschuiven. Met een lach besluit ze: 'En dan mogen zij de boontjes doppen.' De buurtbewoners benadrukken dat het onderlinge contact al goed is, mede doordat velen er al meer dan vijfentwintig jaar wonen. Buurvrouw Carolina (56) herinnert zich de tijd dat de kinderen klein waren en men elkaar regelmatig ontmoette in het speeltuintje om de hoek. 'Maar de jeugd wordt groter en dan ga je daar niet meer naartoe', vertelt ze. Ze hoopt dat het BuurtBankje de nieuwe vaste ontmoetingsplek op straat wordt en dat hierdoor ook de deuren van minder bekende buren zich zullen openen.

Voor ASML markeert dit vijftigste BuurtBankje een belangrijke mijlpaal. Marjolein de Hooge, Hoofd Maatschappelijke Betrokkenheid bij ASML, beaamt dat het een kleinschalig project is met een enorme impact, waarbij veel mensen bereikt worden. 'We vinden het belangrijk dat het een fijne omgeving is voor iedereen, of je hier nu al jaren woont of als internationale nieuwkomer in de regio neerstrijkt. Helaas zien we ook dat mensen niet altijd met elkaar in contact zijn.' De cijfers onderstrepen het succes van het initiatief. In de Brainportregio geeft 77 procent aan dat ze door het BuurtBankje mensen spreken die ze anders nooit zouden ontmoeten. Landelijk voelt 45 procent van de mensen die in de omgeving van een BuurtBankje wonen zich minder eenzaam.

Op 17 mei vindt de vijfde editie van de BuurtBankjesdag plaats, waarbij iedereen wordt opgeroepen het bankje buiten te zetten en de buurt uit te nodigen. Het thema dit jaar is 'Breng je huiskamer naar buiten.' Met deze dag hoopt stichting De Buurt, de grootste buurtbeweging van Nederland, mensen met elkaar te verbinden en de saamhorigheid te vergroten.





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Buurtbankje Veldhoven Sociaal Contact Eenzaamheid Brainportregio

United States Latest News, United States Headlines

Read more »