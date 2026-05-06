Vijftien politieagenten opgepakt in onderzoek naar marteling van arrestanten in Lissabon

In Portugal zijn vijftien agenten opgepakt in een onderzoek naar marteling van arrestanten in Lissabon. Dit is onderdeel van een breder onderzoek waarbij al eerder agenten werden gearresteerd voor soortgelijke misdrijven. De zaak heeft geleid tot een debat over de integriteit van de politie en de bescherming van kwetsbare groepen.

In Portugal zijn gisteren vijftien politieagenten gearresteerd in het kader van een onderzoek naar marteling van arrestanten in Lissabon . Dit is de nieuwste ontwikkeling in een reeks van arrestaties die teruggaat tot januari, toen al twee agenten werden opgepakt voor het martelen van mensen en het verspreiden van beelden daarvan.

Volgens het Openbaar Ministerie waren de slachtoffers voornamelijk daklozen en illegale migranten die waren opgepakt voor kleine overtredingen, zoals vermeld in de krant Diário de Notícias. De hoofdverdachte in deze zaak is een 22-jarige man die wordt beschuldigd van 29 misdrijven, waaronder zes gevallen van marteling, vijf gevallen van verkrachting en zeven gevallen van machtsmisbruik. Een andere verdachte is een 26-jarige agent. Beide verdachten zullen nog voor de rechter verschijnen.

De arrestatie van deze agenten heeft geleid tot een breder onderzoek, waarbij in maart al zeven agenten werden opgepakt en nu nog eens vijftien andere agenten. Deze arrestaties zijn onderdeel van een nieuw onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. In hetzelfde onderzoek is ook een beveiliger van een nachtclub gearresteerd. De politie heeft niet bevestigd of de aangehouden agenten in dit nieuwe onderzoek ook verdacht worden van marteling.

Het is mogelijk dat zij worden aangeklaagd omdat zij niet zelf deelnamen aan de martelingen, maar wel beelden zagen of deelden en dit niet hebben gemeld. Het onderzoek richt zich niet alleen op degenen die direct betrokken waren bij de martelingen, maar ook op diegenen die mogelijk medeplichtig waren door hun stilzwijgen of het delen van beelden.

Dit brede onderzoek toont aan dat er een systemisch probleem kan zijn binnen de politie van Lissabon, waarbij marteling en machtsmisbruik mogelijk al langer voorkomen. De autoriteiten hebben beloofd dat er een grondig onderzoek zal worden ingesteld om de waarheid boven tafel te krijgen en om maatregelen te nemen om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat de slachtoffers recht hebben op compensatie en dat de daders streng zullen worden gestraft.

De zaak heeft al veel ophef veroorzaakt in Portugal en heeft geleid tot een debat over de integriteit van de politie en de bescherming van kwetsbare groepen in de samenleving. Het is nog niet duidelijk wanneer de verdachten voor de rechter zullen verschijnen, maar de zaak wordt al beschouwd als een van de grootste schandalen in de recente geschiedenis van de Portugese politie





