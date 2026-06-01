Vijftien maanden cel geëist tegen ex-GGZ-medewerker voor seks met patiënt

Tegen een voormalige medewerker van de GGZ is vijftien maanden cel geëist omdat hij in 2019 een seksuele relatie had met een patiënte. De vrouw beweert verkracht, mishandeld en bedreigd te zijn, terwijl hij beweert dat het wederzijdse liefde was en niet wist dat het verboden was. De officier van justitie spreekt van misbruik van een kwetsbare persoon.

Tegen een voormalige medewerker van de GGZ in Helmond is maandag vijftien maanden cel geëist. Deze Roger van H. (57) uit Best had in 2019 seks met een 26 jaar jongere patiënt e die hij leerde kennen op de high intensive care-afdeling van de GGZ .

Volgens justitie is dat strafbaar omdat hij misbruik maakte van de situatie, terwijl de vrouw zorg nodig had vanwege zware trauma's. Tijdens de zitting verklaarde de vrouw dat ze Vertrouwen had in hem, maar dat dit werd geschonden. Ze voelt zich nog steeds onveilig en gaf aan dat hij haar heeft verkracht. Ze beweert ook dat hij haar mishandelde en bedreigde.

Van H. erkent de seksuele relatie, maar ontkent mishandeling en bedreigingen. Hij verklaart dat hij niet wist dat een relatie met een patiënt verboden was. Zijn advocaat vraagt om vrijspraak voor de beschuldigingen van mishandeling en bedreiging en pleit voor een milde straf voor de seksuele relatie. De officier van justitie benadrukt dat het om misbruik van een kwetsbare patiënt gaat en dat Van H. zichzelf als slachtoffer ziet, wat kwetsend is





