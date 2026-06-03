Vijfde etappe Giro d'Italia Women: spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes

De vijfde etappe in de Giro d'Italia Women is een bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Na twee beklimmingen van eerste categorie volgt een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes.

De vijfde etappe in de Giro d'Italia Women is een bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Na twee beklimmingen van eerste categorie volgt een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes.

Van der Breggen start in het roze, Reusser (+1.04) en Vollering (+1.10) zijn de eerste achtervolgers. In de afdaling komt Marlen Reusser toch weer wat dichter bij de voorste groep. Het verschil is nog 27 seconden. Vooraan blijkt Monica Trinca Colonel net als in de vorige afdaling de beste daalster.

Ze slaat een gat met de rest. Maya Kingma, die als triatlete de Olympische Spelen meemaakte van Tokio en Parijs, is ook aanwezig. Ook Valentina Cavallar heeft zo'n verhaal. De Oostenrijkse deed in 2021 in Tokio mee als roeister mee aan de Olympische Spelen.

Ze bleef in de lichte dubbel-twee - het onderdeel waarop Marieke Keijser en Ilse Paulis brons wonnen - steken in de series. Twee jaar later maakte ze de overstap naar het profwielrennen bij het Franse Arkéa. En nu is ze heel belangrijk voor haar kopvrouw Anna van der Breggen. Demi Vollering is als eerste boven op de klim naar Costa.

Nu volgen vijf lastige daalkilometers tot aan een kort hupje van 800 meter à 7 procent, waarna de technische afdaling verder gaat. Gelukkig is het droog. De kans is groot dat in die afdaling tot aan de tweede beklimming naar Costa nog rensters kunnen terugkeren aan kop. Maar de krachtsverhoudingen lijken wel duidelijk.

Wie zien we nog voorin? Vollering heeft Dickson voor zich, Cavallar zit nu bij kopvrouw Van der Breggen. Opvallend soepel gaat ook Niedermaier mee, Trinca Colonel en Holmgren hebben het zwaarder. En vanuit de achtergrond lijkt Longo Borghini haar tweede adem gevonden te hebben en terug te keren.

De aanval van Vollering brengt haar in een ruk bij teamgenote Laura Dickson, die meteen voor haar aan het werk gaat. Voor Marlen Reusser gaat het te snel, de Zwitserse moet lossen. Ook Anna van der Breggen kwam even in problemen maar zij heeft zich teruggeknokt. Heel even was het stilte voor de storm, maar dan gaat Vollering weer op de pedalen staan.

Ze zet roze trui Anna van der Breggen stevig onder druk, maar die breekt niet. Ook Reusser, en Fisher-Black kunnen mee. Trinca Colonel, die vlak daarvoor wat voorsprong pakte, rijdt er nog iets voor. Het gaat razendsnel want de kopgroep is al begonnen aan de korte maar steile Costa-klim die twee keer beklommen moet worden in de finale.

Die kopgroep bestaat weer uit vijf, want Benito is teruggekomen bij Bunel, Gonova, Dickson en Cavallar. Het verschil met de favorieten is in de afdaling trouwens als sneeuw voor de zon verdwenen: de groep met Van der Breggen en Vollering rijden er nog maar zo'n 18 seconden achter. Dan gaan we zien of de koploopster hun rol als satellietrenster gaan vervullen. Laura Dickson is als eerste boven op de tweede klim van de dag en pakt tien bergpunten.

Cavallar is tweede, Gontova derde. Kijk eens aan, Mareille Meijer heeft zich bewust laten terugzakken tot de groep met favorieten, want daar zien we haar nu tempo maken voor haar kopvrouw Marlen Reusser. En zo bewijst ze haar waarde als satellietrenster, zoals dat later in deze etappe ook kan gelden voor de andere toppers. Meijer doet vooral Monica Trinca Colonel pijn met haar tempo, de kopvrouw van Liv-AlUla-Jayco zit op het elastiek.

Vooraan houdt haar Canadese ploeggenoot Nadia Gontova juist knap stand in de kopgroep, die nog maar uit vier rensters bestaat. De anderen zijn Cavallar (SD Worx), Bunel (Visma-Lease a Bike) en Dickson (FdJ-Suez). Na de aanval van Reusser zagen we al een speldenprik van Demi Vollering en nu verhoogt ze het tempo weer. Ze passeert de teruggevallen koploopster Mareille Meijer alsof ze stilstaat, maar dit keer bijt Van der Breggen zich vast in het wiel.

Femke de Vries wordt met Monica Trinca Colonel, wereldkampioene Magdeleine Vallières en Elisa Longo Borghini wel weer op een gaatje gezet, maar ook zij komen terug. Van der Breggen leek verrast te worden door de aanval van Reusser, maar ze knokt zich terug met Trinca Colonel, Longo Borghini en Femke de Vries in het wiel. Maar dan moet de titelverdedigster lossen: Longo Borghini in problemen! Vier kilometer onder de top plaatst Marlen Reusser een aanval!

Ze zoeft zittend op haar zadel weg bij de andere favorieten en slaat meteen een mooi gaatje. Géry lijkt Vollering en ook Niedermaier terug te brengen, maar Van der Breggen moet passen. Eindelijk is er ook bewegend beeld van deze etappe en dan zien we dat de lont in het kruitvat is gestoken in de kopgroep. En meteen dunt die groep aanzienlijk uit: sterker er zijn nog maar zeven rensters over, met nog één Nederlandse: Lucinda Brand.

De anderen zijn Laura Dickson, Marion Bunel en Viktoria Chladonova, Valentina Cavallar en Mireia Benito. Meijer, Knaven, Kingma, Kraak, De Jong en Raaijmakers zijn gelost. t, die hard op kop rijdt voor Demi Vollerin





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