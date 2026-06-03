Vijfde etappe Giro d'Italia Women: Bergrit vol spanning en aanvalslust

Anna van der Breggen verdedigt het roze in een zware bergrit, met aanvallen van Reusser en Vollering, en een kopgroep vol Nederlandse rensters.

De vijfde etappe in de Giro d'Italia Women was een loodzware bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Met twee beklimmingen van de eerste categorie en een explosieve finale met korte, steile klimmetjes, was het een dag waarop de klassementsrenners hun tanden moesten laten zien.

Anna van der Breggen startte in het roze, maar haar concurrenten Marlen Reusser (+1.04) en Demi Vollering (+1.10) loerden op een kans. De etappe begon met een grote kopgroep van 22 rensters, waaronder zes Nederlandse: Lucinda Brand, Mareille Meijer, Mirre Knaven, Amber Kraak, Thalita de Jong en Maya Kingma. Zij kregen al snel een ruime voorsprong op het peloton, maar de echte strijd moest nog beginnen.

Op de Passo Tre Croci, de eerste zware klim, zette Caroline Andersson de machtige bergtijd neer en pakte de maximale punten voor het bergklassement. Achter haar ontspon zich een tactisch steekspel tussen de ploegen. Mareille Meijer liet zich zakken naar de groep der favorieten om tempo te maken voor Reusser, terwijl Amber Kraak knap overstak van het peloton naar de kopgroep om Vollering te dienen.

De spanning liep op toen Marlen Reusser vier kilometer onder de top een vernietigende aanval plaatste. Ze reed weg bij de andere favorieten en sloeg meteen een mooi gaatje. Van der Breggen leek verrast, maar knokte zich terug met Monica Trinca Colonel en Elisa Longo Borghini in het wiel. Demi Vollering reageerde kalm en zette even later zelf een versnelling in, waarbij Van der Breggen zich dit keer vastbeet in het wiel.

Longo Borghini moest echter passen en verloor kostbare seconden. In de afdaling van de Passo Tre Croci toonde Marit Raaijmakers haar durf door weer aan te sluiten bij de kopgroep, maar ze moest later alsnog lossen. De kopgroep dunde uit tot twintig rensters, met alle klassementsploegen die hun vooruitgeschoven pionnen hadden: Cavallar voor Van der Breggen, Meijer voor Reusser, Dickson voor Vollering, Ludwig voor Niedermaier.

De voorsprong van het peloton groeide tot vier minuten, wat een indicatie was van de gebundelde kracht in de kopgroep. De finale beloofde spectaculair te worden, met korte maar venijnige klimmetjes in de laatste kilometers. De rensters bereidden zich voor op een zware strijd om de roze trui, waarbij elke seconde telde. De vijfde etappe bewees opnieuw dat de Giro d'Italia Women een van de meest onvoorspelbare en boeiende wielerwedstrijden ter wereld is





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