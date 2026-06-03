Vijfde etappe Giro d'Italia Women: Bergrit met spectaculaire finale en aanvallende strijd

De vijfde etappe van de Giro d'Italia Women was een zware bergrit van 146 km met twee eerste-categorie beklimmingen en een explosieve finale. Anna van der Breggen startte in het roze, maar de etappe werd gekenmerkt door aanvallen van Marlen Reusser en Demi Vollering. De kopgroep met zeven Nederlanders zorgde voor een tactische strijd, met Caroline Andersson die de bergpunten opeiste.

De vijfde etappe van de Giro d'Italia Women was een uitdagende bergrit van 146 kilometer, startend in Longarone en eindigend in Santo Stefano di Cadore.

De route omvatte twee beklimmingen van de eerste categorie en een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes. De roze trui werd gedragen door Anna van der Breggen, met Marlen Reusser (+1.04) en Demi Vollering (+1.10) als eerste achtervolgers in het algemeen klassement. Al vroeg in de etappe werd het peloton opgeschrikt door een aanval van Marlen Reusser, die een gaatje sloeg bij de andere favorieten.

Demi Vollering reageerde door het tempo te verhogen en passeerde de teruggevallen koploopster Mareille Meijer moeiteloos. Van der Breggen wist zich echter vast te bijten in het wiel van Vollering, samen met Monica Trinca Colonel en Elisa Longo Borghini. Maar toen Longo Borghini in problemen raakte, moest de titelverdedigster lossen. Vier kilometer onder de top plaatste Reusser een beslissende aanval, waarbij ze zittend op haar zadel wegglipte bij de andere favorieten en een mooie voorsprong opbouwde.

Van der Breggen moest passen, terwijl Vollering en Niedermaier probeerden terug te keren. De kopgroep dunde snel uit en bestond nog maar uit zeven rensters, met Lucinda Brand als enige Nederlandse. De anderen waren Laura Dickson, Marion Bunel, Viktoria Chladonova, Valentina Cavallar en Mireia Benito. Eerder geloste rensters zoals Mirre Knaven, Mareille Meijer, Maya Kingma, Amber Kraak, Thalita de Jong en Marit Raaijmakers werden afgeschud.

Amber Kraak presteerde echter sterk door vanuit het peloton naar de kopgroep over te steken, waardoor er zeven Nederlanders voorin reden. De groep begon aan de Passo di Sant-Antonio, de zwaarste klim van de dag. Caroline Andersson van Liv-AlUla-Jayco was als eerste over de top van de Passo Tre Croci en verzamelde tien punten voor het bergklassement, voor Cavallar en Faulkner. Van der Breggen bleef aan de leiding in dat klassement met 27 punten.

De kopgroep had inmiddels een voorsprong van bijna vier minuten op het peloton, wat aanzienlijk was gezien de gebundelde kracht in de kopgroep. Opvallend was dat alle klassementsrenners een vooruitgeschoven pion hadden: Van der Breggen met Cavallar, Reusser met Meijer, Vollering met Dickson, Niedermaier met Ludwig, en anderen met meerdere pionnen. Kort voor Cortina d'Ampezzo, waar in februari de Winterspelen plaatsvonden, vormde zich een grote kopgroep van 22 rensters, waaronder zes Nederlanders met bijzondere verhalen.

Maya Kingma, die in 2024 nog zevende werd op de olympische triatlon, besloot het wielrennen te proberen en kreeg een stagecontract, maar moest uiteindelijk bij een klein team tekenen om via wildcards aan de Giro te kunnen deelnemen. Mareille Meijer, 31 jaar en rijdend voor Movistar, wordt beschouwd als een laatbloeier. Deze etappe toonde de tactische diepgang en de strijd om de bergpunten, met veel aanvallend spel van de favorieten.

De finale belooft nog spannend te worden met de korte, steile beklimmingen richting Santo Stefano di Cadore





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Wielrennen Giro D'italia Women Etappe 5 Bergrit Anna Van Der Breggen

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