Vijfde etappe Giro d'Italia Women: bergrit met spectaculaire finale

De vijfde etappe in de Giro d'Italia Women is een bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Na twee beklimmingen van eerste categorie volgt een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes.

De vijfde etappe in de Giro d'Italia Women is een bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Na twee beklimmingen van eerste categorie volgt een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes.

Anna van der Breggen start in het roze, Reusser (+1.04) en Vollering (+1.10) zijn de eerste achtervolgers. Ook Anna van der Breggen is naar het startpodium geroepen om haar handtekening te zetten. Dat betekent dat de vrouwen zometeen beginnen aan de neutralisatie. De officiële start is gepland rond 13,10 uur.

She has meer dan één reden om te glimlachen. Een van hen is de Maglia Rosa, het symbool van de race. Ha più di un motivo per sorridere. Uno di questi è la Maglia Rosa, il faro della corsa.

#GirodItalia #WonderfulWomen #WOW @AnnavdBreggen @teamsdworx https://t.co/KxjyjL8Y2f She heeft het allemaal eruit gegeven gisteren. En we hebben de sensatie dat ze vandaag precies hetzelfde zal doen. ⚡🔥. Ha dato tutto ieri.

E abbiamo la sensazione che oggi farà esattamente lo stesso ⚡🔥 #GirodItaliaWomen #WOW #WonderfulWomen @demivollering @FDJ_SUEZ https://t.co/os8otsEVzZ We maken even een uitstapje naar de mannen. Maandagavond kwam namelijk het nieuws naar buiten dat Grischa Niermann, een van de architecten van de successen van Visma-Lease a Bike de laatste jaren de overstap maakt naar Lidl-Trek.

En hij is niet de enige: de afgelopen jaren vertrokken sportief manager Merijn Zeeman (AZ), voedingsgoeroe Asker Jeukendrup (Red Bull-Bora-Hansgrohe), commercieel directeur Sander Kruis (Formule 1), trainers Marc Lamberts en Tim Heemskerk (beiden Red Bull-Bora-Hansgrohe) en voedingsdeskundige Martijn Redegeld (via Ajax naar Lidl-Trek). Richard Plugge, ploegbaas van Visma-Lease a Bike, was 'not amused' over de timing van de overstap van Niermann.

De Duitser was om die reden al niet aanwezig in de slotweek van de Giro, maar zal ook tijdens de Tour niet in de ploegleidersauto zitten. Zijn rol binnen het managementteam en in de auto wordt overgenomen door Marc Reef. Vooralsnog lijkt de Nederlandse ploeg niet echt te lijden te hebben onder de leegloop. Van de laatste vier grote ronden werden er drie gewonnen en bovendien werd met de zege van Wout van Aert in Parijs-Roubaix een langgekoesterde droom ingelost.

Wel is duidelijk dat de concurrentie van superteams met grotere budgetten als UAE-Emirates, Netcompany-Ineos, Decathlon-CMA CGM en de Duitse powerhouses Red Bull-Bora-Hansgrohe en Lidl-Trek groter wordt. De laatste kondigde gisteravond een grote verandering aan in de staf. Luca Guercilena, de Italiaanse ploegmanager, die de ploeg de laatste jaren successen bracht, moet plaats maken voor oud-renner Andy Schleck. Grischa Niermann treedt toe in dezelfde rol als hij bij Visma-Lease a Bike had.

Alison Jackson start vandaag met de rode rugnummers, een erfenis van haar aanvallende rol in de derde etappe. Jackson ken je vast nog wel van haar sensationele zege in Parijs-Roubaix (en daaropvolgende tiktokdansjes) in 2023, een editie die misschien wel gewonnen had moeten worden door Femke Markus. We spraken Jackson vorig jaar nog over haar grootste zege in haar loopbaan, net als de andere hoofdrolspelers in die editie.

De rensters verzamelen zich in startplaats Longarone voor het tekenen van het startblad. Dit bergdorp in Veneto is bekend vanwege een tragische gebeurtenis in 1963. Op 9 oktober 1963 vond een aardverschuiving plaats, waardoor 350 miljoen kubieke meters rots in het stuwmeer van de Vajontdam terechtkwam. Het stuwmeer overstroomde, de vloedgolf overspoelde het dorp Longarone en 1.917 inwoners kwamen om het leven.

De jongste generatie heeft daar gelukkig geen weet van en geniet van het spektakel in hun dorp. Elisa Balsamo nam gisteren afscheid van de roze trui, luid toegejuicht door tifosi op de klim. Vandaag start ze in de puntentrui, die in tegenstelling tot de mannen-Giro niet paars is maar rood. Haar ploeggenote Isabella Holmgren is de nieuwe leidster in het jongerenklassement.

En Marlen Reusser schittert vandaag in de blauwe bergtrui, in plaats van leidster in dat klassement Anna van der Breggen. Want die rijdt natuurlijk in het roze. Wie zijn dan die concurrenten? De top tien in het klassement is een kopie van de top tien van de klimtijdrit.

Maar verwacht ook aanvallen van goede klimsters die net buiten die top tien gevallen zijn. Vrouwen als Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek), Mireia Benito (AG Insurance-Soudal), Mavi Garcia (UAE-ADQ) of wereldkampioene Magdeleine Vallières (EF Education-Oatly bijvoorbeeld. Anna van der Breggen zal vooral haar directe concurrenten in de gaten moeten houden en dat zal ze grotendeels alleen moeten doen.

Door het uitvallen van Mikayla Harvey na haar valpartij van maandag heeft ze op papier alleen voormalig olympisch roeister Valentina Cavallar nog over om te helpen als de weg omhoog loopt. Die kwetsbaarheid zullen de sterkere blokken van Vollering, Reusser, Longo Borghini en wellicht ook Femke de Vries zeker willen uittesten





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