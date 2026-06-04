Vijf vrouwen beschuldigen student Finn P. vanverkrachting: 'Hij leek wel een beest'

Tijdens een zitting in Arnhem vertelden vijf vrouwen hoe ze twee jaar geleden door student Finn P. zouden zijn verkracht. De beschuldigingen variëren van agressief seksueel gedrag tot bewust causing van fysiek leed. P. erkent seksuele contacten maar ontkent dwang. Deskundigen diagnosticeerden autisme en narcissistische trekken, wat zijn toerekeningsvatbaarheid vermindert. De officier eiste acht jaar cel. Het verdict wordt 24 juni verwacht.

Hij leek wel een beest, zo oordeelde een van de vijf vrouwen die woensdag in de rechtbank in Arnhem verklaarden dat zij twee jaar geleden door Finn P. werden verkracht.

In totaal ontving de politie zeventien meldingen over de Nijmeegse student, die al sinds juli vorig jaar vastzit. Tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen, nu twee jaar geleden, zou bedrijfskundestudent P. tegen Isa* hebben gezegd: Het komt wel goed, ik zal op je letten. Ze hadden elkaar leren kennen via een datingapp. Isa ging niet vaak met jongens mee, maar Finn wist haar te overtuigen.

Zo startte één van de avonden die ertoe leidden dat P. zich dinsdag voor de rechtbank in Arnhem moest verantwoorden voor vijf verdenkingen van verkrachting, die zouden hebben plaatsgevonden in de periode juli 2024 tot mei 2025. Op zijn studentenkamer zou Finn tijdens de seks Isa bij de keel gegrepen hebben. Een getuigenverklaring van Isa, door de rechter voorgelezen, luidde: De seks was ruig, ik deed niks en lag als een zeester op bed. Hij leek wel een beest.

Het leek alsof hij me kapot probeerde te neuken. Ik kreeg geen oogcontact meer met hem. Volgens de vrouwen die gebruik maakten van hun spreekrecht, ging P. door ook wanneer vrouwen aan gaven dat ze wilden stoppen met de seks. Het dichtknijpen van de keel, ook wel choking genoemd, kwam steeds terug in de verhalen.

In één geval had P. daarvoor toestemming, maar de vrouw was daarna overdonderd door de kracht van het dichtknijpen en probeerde hem van zich af te schoppen. P. ging steeds hetzelfde te werk: hij ging op stap, dronk naar eigen zeggen een paar biertjes en papte aan met vrouwen. Zo was hij volgens eigen verklaringen met wel 120 tot 150 vrouwen naar bed geweest.

Hij bracht dat naar voren om de rechter ervan te overtuigen dat hij lang niet altijd meer een herinnering had aan de beschuldigingen waarvoor hij zich moest verantwoorden. Meermaals brak Finn in huilen uit, maar schuld bekennen deed hij niet. Hij hield vol dat hij de vrouwen nooit bij de keel greep voor zijn eigen plezier, maar voor het genot van de vrouw.

Ik heb er nooit verkeerde intenties mee gehad, aldus P. Deskundigen hebben bij de 24-jarige man een vorm van autisme vastgesteld en ook narcistische trekken gediagnosticeerd. Daardoor is hij minder toerekeningsvatbaar verklaard, maar dat belette de officier van justitie niet om een forse eis neer te leggen. Bij de vrouwen hebben de ervaringen met de student een onuitwisbare indruk achtergelaten. Mijn grootste angst is werkelijkheid geworden, zei één van hen, ondersteund door haar moeder.

Je hebt me zo'n pijn gedaan, je hebt me een stukje van mezelf ontnomen, zei de advocaat namens een ander slachtoffer. Na een emotionele en lange zitting eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van acht jaar tegen de geboren Apeldoorner. De rechter doet op 24 juni uitspraak





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