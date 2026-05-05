Vijf verhalen die je vandaag moet lezen

Van een inspirerend herstel tot grote investeringen en uitdagingen in de woningbouw: dit zijn de belangrijkste nieuwsfeiten van vandaag.

Isa , een 20-jarige vrouw uit Roosendaal, overwint een verwoestende dwarslaesie en bereidt zich voor om deel te nemen aan de Wings for Life World Run in Breda.

Na een ernstig ski-ongeluk in Oostenrijk, waarbij ze haar rug, nek en borstbeen brak, kregen artsen te horen dat ze waarschijnlijk nooit meer zou kunnen lopen. Door vastberaden training kan ze nu weer korte afstanden afleggen met behulp van krukken of een rollator. Ze hoopt aanstaande zondag een kilometer te voltooien tijdens de run, waarvan de opbrengst ten goede komt aan onderzoek naar dwarslaesie. Haar verhaal is een inspirerend voorbeeld van veerkracht en doorzettingsvermogen.

De Bevrijdingsvluchten vanaf vliegbasis Gilze-Rijen gaan ondanks de ontruiming van gisteren gewoon door. Vandaag worden de Ambassadeurs van de Vrijheid, waaronder DJ La Fuente, per helikopter naar verschillende Bevrijdingsfestivals gebracht. Eén Cougar en twee NH90-helikopters zijn ingezet om artiesten zoals La Fuente, Karsu, Rolf Sanchez en de Jostiband tijdig af te leveren. Zangeres Karsu heeft vanwege het slechte weer gekozen voor een reis per auto naar Roermond.

FrieslandCampina investeert 90 miljoen euro in de modernisering van fabrieken in Veghel, Bedum en Workum. Deze investering is bedoeld om te profiteren van de groeiende vraag naar eiwitrijke voeding. Het bedrijf zal een bijproduct van kaas omzetten in eiwitingrediënten voor sportvoeding, kindervoeding en medische voeding. De modernisering moet in 2028 voltooid zijn en de Nederlandse fabrieken concurrerend houden.

Eerder nam FrieslandCampina al een Amerikaanse producent van wei-eiwitten over. Gemeenten in Brabant kampen met grote onzekerheid over toekomstige woningbouwplannen, nadat netbeheerder Enexis nieuwe stroomaansluitingen heeft stopgezet. In Eindhoven alleen al dreigen 25.000 tot 30.000 woningen tot 2033 vertraging op te lopen. Nieuwe regels van de ACM geven voorrang aan maatschappelijk cruciale organisaties, waardoor nieuwbouwwoningen achteraan in de rij moeten aansluiten.

Gemeenten zoeken naar oplossingen, zoals energiehubs en batterijopslag. Ten slotte kampt Gosia Madrawska (55) uit Schijndel met een zeldzame allergie voor zonlicht, veroorzaakt door fotodermatose. Ze krijgt bij blootstelling aan zonlicht rode vlekken en jeukende bultjes op haar huid. De allergie ontstond dertig jaar geleden tijdens haar zwangerschap en is de laatste jaren verergerd.

Ze draagt altijd beschermende kleding en vermijdt de zon zoveel mogelijk, wat leidt tot een gevoel van eenzaamheid





