Vijf Nederlandstalige verhalen die je op vrijdag 15 september 2023 moest lezen

Van een griezelige ervaring in Albanië tot een strafbare daad in de dakdekkersoorlog: deze vijf verhalen maakten nieuws op vrijdag.

Perry Beenen (53) uit Veldhoven had een nachtmerrie tijdens zijn vakantie in Albanië . Na een auto-ongeluk werd hij gearresteerd en zes dagen in een gevangenis opgesloten. Zijn vrijlating kostte 12.000 euro aan borg. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt inmiddels expliciet voor dergelijke situaties in Albanië . \In Altena krijgen bijna 80 permanente bewoners van vakantiepark De Veense Put eindelijk zekerheid. De gemeente legaliseert permanent wonen op het park.

Veiligheid, comfort en een upgrade zijn belangrijk. Voor permanente bewoners betekent dit streven naar verbetering een prijskaartje. De grondeigenaren moeten bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van 2,7 miljoen euro. \ Een 72-jarige automobilist uit Tilburg is na een aanrijding met een motoragent aangehouden. Een eerste drugs test wees uit dat de bestuurder onder invloed was van drugs. De agent raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. In Roosendaal is een bestelbus in beslag genomen vanwege het feit dat de eigenaar nog 16.000 euro aan openstaande bekeuringen had. De bus bleek ook niet verzekerd te zijn en de APK was verlopen. \ Michael V., een 32-jarige dakdekker uit Oisterwijk, is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot twee jaar cel. Hij gooide een explosief naar het huis van een collega. De 'dakdekkersoorlog' in Den Bosch, waarbij minstens dertig aanslagen sinds de zomer van 2024 plaatsvonden, wordt hiermee beëindigd. Uit WhatsApp-berichten tussen de verdachte en slachtoffer bleek al langer een conflict te bestaan.





omroepbrabant / 🏆 14. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Albanië Vakantiepark Drugs Dakdekkersoorlog Explosief

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Fans worden gek van uitblinkende Nederlander bij Liverpool: 'Beste van de wereld'Ryan Gravenberch blijft zich maar in de kijker spelen bij Liverpool en deed dat woensdagavond opnieuw op het allerhoogste podium. In de openingsfase van de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid was de Oranje-international wéér een van de absolute uitblinkers.

Lees verder »

Latenightshow van Jimmy Kimmel van buis gehaald om Kirk-opmerkingenABC, dat in het bezit is van Disney, zegt dat de maatregel 'voor onbepaalde tijd' is.

Lees verder »

'Here we go' van Romano: Mourinho aan de slag bij CL-tegenstander van AjaxJosé Mourinho wordt definitief de nieuwe trainer van SL Benfica, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano. De 62-jarige oefenmeester gaat zeer waarschijnlijk de opvolger worden van Bruno Lage, die op het punt staat om ontslagen te worden bij de Portugese topclub.

Lees verder »

De Messi van Manchester United die het pad van Lamine Yamal volgtJJ Gabriel is de nieuwe groeibriljant van Manchester United, dat het gevaar loopt hem snel kwijt te raken.

Lees verder »

Van Dijk krijgt torenhoge cijfers van Engelse pers: 'Heersend, fantastisch'De Engelse pers is lyrisch over het optreden van Liverpool-verdediger Virgil van Dijk tegen Atlético Madrid. In de blessuretijd maakte de aanvoerder de winnende treffer, maar hij krijgt niet alleen complimenten wegens zijn cruciale doelpunt in de slotfase.

Lees verder »

Bizarre avond voor Mignolet: doelman van held naar pechvogel in vijf minutenSimon Mignolet heeft een wel heel opvallend begin beleefd van de Champions League. De 37-jarige doelman van Club Brugge stond in het duel met AS Monaco slechts zestien minuten onder de lat toen hij met een blessure het veld verliet.

Lees verder »