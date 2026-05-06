Vierde explosie in korte tijd in Crocusstraat Spijkenisse: politie onderzoekt incidenten

In de Crocusstraat in Spijkenisse is voor de vierde keer in korte tijd een explosie geweest. De politie onderzoekt de incidenten en roept getuigen op om zich te melden. Bewoners zijn geschrokken, maar er zijn nog geen aanhoudingen gedaan.

In de Crocusstraat in Spijkenisse blijft de reeks explosies zich voortzetten. In de nacht van dinsdag op woensdag vond opnieuw een explosie plaats bij een woning, dit keer rond 02:00 uur.

Dit was de vierde explosie in deze straat, na eerdere incidenten in de Crocusstraat in Spijkenisse en Rotterdam-Schiebroek. De explosie veroorzaakte aanzienlijke schade aan de voordeur, waarbij meerdere ruiten vernield raakten. Volgens 112-correspondenten was er veel rook zichtbaar, maar het is nog onduidelijk wat precies is ontploft. De eerste explosie vond plaats in Rotterdam-Schiebroek, vorige week in de nacht van woensdag op donderdag.

Bij deze explosie ontstond brand aan de voordeur, met een gat in de deur en een zwartgeblakerde gevel tot gevolg. Bewoners Nico en Lenie waren geschrokken, maar vermoedden dat ze het slachtoffer waren van een vergissing. Helaas was het incident niet geïsoleerd, want een nacht later, donderdag op vrijdag, vond er een tweede explosie plaats, dit keer bij hetzelfde huisnummer in de Crocusstraat in Spijkenisse. Ook hier werd schade aan de voordeur veroorzaakt.

Nico en Lenie voelden enige verlichting, maar de bommenleggers bleken nog niet klaar te zijn met de Crocusstraat. In de nacht van maandag op zondag was er een derde explosie in Spijkenisse, bij een ander huisnummer. De bewoner zou aangifte hebben gedaan. Afgelopen nacht was het voor de vierde keer raak, weer bij een ander huisnummer.

De politie had eerder een mobiele camera geplaatst in de Crocusstraat, maar dit heeft de dader(s) niet afgeschrikt. Of er iemand is gefilmd, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt de incidenten en roept getuigen op om zich te melden





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Explosie Crocusstraat Spijkenisse Politie Onderzoek

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Einde aan trillende ruiten: trucks en tractoren verbannen uit dorpskernVrachtwagens en tractoren zijn niet meer welkom in het dorpscentrum van Lage Mierde. Vanaf deze maandag geldt er een verbod voor vracht- en landbouwverkeer. De bewoners zijn opgetogen dat het gedreun van het rijden over de oude kinderkopjes nu verleden tijd is.

Read more »

Afval op elke hoek in Amsterdamse wijk, bewoners wijzen naar zichzelf als dadersAfvaldump bij Herman Hellingplantsoen Amsterdam-Nieuw-West groeit uit de hand. Buurtbewoners wijzen elkaar aan als dader. Bekijk de beelden.

Read more »

Mulder krijgt Duitse lof na slapen in Schalke-kantoor: 'Tot zeven uur doorgefeest'Youri Mulder vierde afgelopen zaterdag de promotie van Schalke 04. Mulder is de algemeen directeur van de Duitse ploeg. Schalke keert na drie jaar afwezigheid terug naar de Bundesliga.

Read more »

Schoonoord beleefd eerste vrijheidslunch: 'Iedereen mag lekker aanschuiven'Bevrijdingsdag stond in Schoonoord vandaag in het teken van samen lunchen. Bewoners van Schoonoord en omgeving werden uitgenodigd om te genieten van soep en broodjes.

Read more »

Schoonoord beleefd eerste vrijheidslunch: 'Iedereen mag lekker aanschuiven'Bevrijdingsdag stond in Schoonoord vandaag in het teken van samen lunchen. Bewoners van Schoonoord en omgeving werden uitgenodigd om te genieten van soep en broodjes.

Read more »

Schoonoord beleeft eerste vrijheidslunch: 'Iedereen mag lekker aanschuiven'Bevrijdingsdag stond in Schoonoord vandaag in het teken van samen lunchen. Bewoners van Schoonoord en omgeving werden uitgenodigd om te genieten van soep en broodjes.

Read more »