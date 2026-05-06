Vierde etappe van de Vuelta Femenina van start: strijd om de truiën loopt op

De vierde etappe van de Vuelta Femenina is van start gegaan, en de strijd om de verschillende truiën belooft weer spannend te worden. Van links naar rechts zien we Ashleigh Moolman-Pasio in de bergtrui, Franziska Koch in de leiderstrui, Lotte Kopecky in de puntentrui en Emma De Schepper in de jongerentrui.

De strijd om de bergtrui is bijzonder spannend, want Moolman-Pasio en Maeva Squiban, de nummers een en twee in het bergklassement, hebben beiden tien punten. Omdat Moolman-Pasio hoger staat in het algemeen klassement, draagt zij vandaag de trui. Vandaag zijn er maximaal twaalf punten te verdienen, want bij beide beklimmingen krijgt de eerste renster die boven is zes punten. De etappe van ruim 115 kilometer tussen Monforte de Lemos en Antas de Ulla is nooit vlak.

Na twee dagen zonder gecategoriseerde klimmen staan er weer bergpunten op het spel. De eerste klim van de dag is de Alto de Oural, een derde categorie, waarvan de top al wordt bereikt na krap twintig kilometer koers. De tweede klim van de dag is de Alto de A Vacariza, ook een derde categorie, waarvan de top wordt bereikt na bijna 84 kilometer koers.

De laatste kilometers lopen omhoog door het historische finishdorp, wat veelzijdige sprinters en aanvallende rensters weer voor hun kans zal laten gaan. Gisteren won Cédrine Kerbaol de derde etappe van de Vuelta Femenina. De Franse renster van EF Education-Oatley reed weg met nog twee kilometer te gaan en maakte van haar afdaalkunsten gebruik om het peloton voor te blijven. Het was de tweede ritzege van de Amerikaanse formatie, nadat Noemi Rüegg verrassend de eerste etappe had gewonnen.

De leiderstrui bleef om de schouders van Franziska Koch, die het meermaals lastig had in de finale maar uiteindelijk in het peloton finishte. Kerbaol schoof door haar overwinning naar de derde plaats in het klassement. Welkom op dag vier van de Vuelta Femenina. Rond 14.15 uur werd het startsein gegeven en volgden we de koers van vandaag.

De rensters zullen zich weer moeten bewijzen op de klimmen en in de sprint, want de strijd om de truiën is nog lang niet beslist. De Alto de Oural en de Alto de A Vacariza zullen de rensters flink op de proef stellen, en de finish in Antas de Ulla belooft weer een spannend slot te worden.

De rensters die vandaag goed presteren, kunnen hun positie in het klassement flink verbeteren, maar ook de sprinters zullen hun kansen zien, want de laatste kilometers zijn niet vlak. Het belooft weer een dag vol actie en spanning te worden in de Vuelta Femenina





Bossuyt pakt etappezege in Vuelta Femenina, eerste winst na dopingschorsingIn de tweede etappe van de Vueltea Femenina verrast Shari Bossuyt met de winst.

