Vier jaar cel geëist tegen man uit Hoogeveen voor verkrachting, bedreiging en drugsbezit

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag, donderdag, een gevangenisstraf van vier jaar geëist tegen een 46-jarige man uit Hoogeveen . De man wordt verdacht van ernstige misdrijven, waaronder verkrachting, bedreiging, vernieling en het bezit van drugs. De zaak speelt in het leven van een vrouw die op het moment van de vermeende misdaden in een zeer kwetsbare positie verkeerde.

De officier van justitie heeft tijdens de zitting de ernst van de situatie benadrukt en de noodzaak van een strenge straf onderstreept. De verdachte zou op 11 januari vorig jaar misbruik hebben gemaakt van de kwetsbaarheid van de vrouw, die op dat moment kampte met een gebroken pols en heupletsel. Dit alles maakte haar in hoge mate afhankelijk en kwetsbaar voor eventueel misbruik. De officier van justitie benadrukte dat de man haar in haar eigen woning zou hebben verkracht. De details van het misbruik zijn niet openbaar gemaakt, maar de officier van justitie benadrukte dat de daad een ernstige schending van de persoonlijke integriteit van de vrouw vormde. Naast de aanklacht van verkrachting wordt de man ook beschuldigd van het beschadigen van de scootmobiel van de vrouw. \Na het vermeende incident heeft de verdachte de banden van de scootmobiel van de vrouw lek gestoken. Deze actie heeft hij inmiddels bekend. Daarnaast zou hij de vrouw een groot aantal WhatsApp-berichten hebben gestuurd, met daarin expliciete doodsbedreigingen. De officier van justitie rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw zou hebben bedreigd door te zeggen dat hij haar van het balkon zou gooien. Dit is volgens het OM een verwerpelijke daad, die de veiligheid van de vrouw in gevaar heeft gebracht en ernstige emotionele schade heeft veroorzaakt. De officier van justitie weegt hierbij mee dat de Hoogeveener in maart 2023 al werd veroordeeld tot 14 maanden cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, nadat hij een buurman van een balkon had geduwd. Het OM wil dat dit voorwaardelijke strafdeel alsnog moet worden uitgezeten, bovenop de nieuwe geëiste gevangenisstraf. De advocaat van de verdachte heeft gepleit voor vrijspraak. De verdediging betwist de aanklacht van verkrachting en stelt dat er sprake was van vrijwillige seks. De advocaat voerde aan dat er onvoldoende bewijs is om de aanklacht van verkrachting te staven. De verdediging betwistte ook de aanklacht voor drugsbezit. De 70 gram hennep werd aangetroffen in de woning van de vrouw, en volgens de advocaat is het onterecht dat dit alleen de man wordt aangerekend. \Deskundigen hebben de man beschreven als psychisch kwetsbaar, met stoornissen die zijn gedrag kunnen beïnvloeden. De deskundigen schatten de kans op herhaling van het criminele gedrag hoog in, wat de officier van justitie heeft meegenomen in de strafeis. Naast de gevangenisstraf van vier jaar eist het OM een contact- en locatieverbod van vijf jaar, om de veiligheid van de vrouw te waarborgen. Ook wordt verplichte begeleiding en behandeling na detentie geëist, om te voorkomen dat de man opnieuw in de fout gaat. De officier van justitie benadrukte het belang van deze maatregelen om de samenleving te beschermen en de man te helpen. De rechtbank zal zich buigen over de zaak en over twee weken uitspraak doen. De uitspraak zal bepalend zijn voor de toekomst van de man en de verdere afhandeling van de zaak. De rechtbank zal alle bewijsmateriaal en getuigenverklaringen in overweging nemen alvorens tot een beslissing te komen. In de tussentijd blijft de man in voorlopige hechtenis. De zaak heeft veel impact gehad op de betrokkenen en de gemeenschap in Hoogeveen. Het is een herinnering aan de complexiteit van crimineel gedrag en de noodzaak van een adequaat rechtssysteem





