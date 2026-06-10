Vier jaar cel geëist tegen 20-jarige Kevin V. voor dodelijk verkeersongeluk bij Rutten

Het Openbaar Ministerie eist vier jaar cel tegen een 20-jarige man uit Urk voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk waarbij twee mensen om het leven kwamen. De verdachte reed onder invloed en met een excessive snelheid. Hij kan zich niets herinneren van het ongeluk.

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist tegen de 20-jarige Kevin V. uit Urk voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk in de nacht van 14 op 15 juni vorig jaar op de Noordermeerweg.

Volgens het OM reed V. onder invloed van alcohol en met een excessive snelheid. Zijn auto, een Volkswagen Golf, raakte in een flauwe bocht van de weg en belandde in een naastgelegen sloot bij een blok arbeiderswoningen. Drie inzittenden raakten zwaargewond, terwijl twee neven, beiden 18 of 19 jaar oud, om het leven kwamen. De vijf jongeren waren vanuit Urk onderweg naar Lemmer, waar ze kebab gingen eten.

Het OM stelt dat V. gemiddeld 147 kilometer per uur reed op een weg met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Bij het moment van de ontsporing bedroeg de snelheid nog steeds 109 kilometer per uur. Deze cijfers zijn vastgesteld door camerabeelden en het storingsrapport van de auto.

V. was nog een beginnend bestuurder en mag daarom maximaal 0,2 promille alcohol in het bloed hebben, maar hij had naar verhouding ongeveer 1,6 promille, wat overeenkomt met ongeveer acht glazen alcohol. Hij kan zich niets herinneren van het ongeluk, noch dat hij reed, noch de snelheid, noch dat hij onder invloed was. Tijdens de zitting lazen vier familieleden van de slachtoffers een slachtofferverklaring voor. Na afloop zei V. dat het hem raakte.

Die avond werd er een kerk geopend voor een samenkomst, en de visserijschool opende ook de deuren omdat de inzittenden een band met die instelling hadden. Het OM eist ook een rijverbod van vijf jaar voor V





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