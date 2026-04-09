VI: Ajax moet Veltman en Van de Beek terughalen

Freek Jansen van Voetbal International stelt dat Ajax er goed aan doet om Joël Veltman en Donny van de Beek te overwegen voor een terugkeer. Daarnaast adviseert hij om te kijken naar versterkingen uit de Eredivisie en een nieuwe trainer te zoeken.

Ajax doet er goed aan om Joël Veltman en Donny van de Beek te overwegen voor een terugkeer. Dat stelt Voetbal International-hoofdredacteur Freek Jansen, die denkt dat de twee een cruciale rol kunnen spelen binnen de Amsterdamse selectie. 'Als je nog een seizoen Veltman en Klaassen in de kleedkamer hebt, dan wordt het Ajax -gevoel wel even doorgegeven', zegt Jansen in de VI-podcast.

De terugkeer van deze ervaren krachten zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de teamdynamiek en de mentaliteit binnen de selectie, vooral gezien de huidige situatie van het team en de behoefte aan leiderschap en ervaring. De combinatie van jonge talenten en ervaren spelers kan een evenwicht creëren dat essentieel is voor succes op de lange termijn.\Overigens is Veltman geen basisspeler meer bij Brighton & Hove Albion. Hij stond dit seizoen in acht competitieduels in de basis en viel nog elf keer in. Wel heeft de 34-jarige verdediger een aflopend contract in Engeland. Dit opent de deur voor een eventuele transfervrije terugkeer naar Ajax. Van de Beek is momenteel geblesseerd geweest, maar nadert zijn rentree na een gescheurde achillespees. Zijn toekomst bij Girona is onzeker, wat de interesse van Ajax alleen maar kan versterken. Jansen suggereert daarnaast dat Ajax ook de markt in de Eredivisie goed moet verkennen om de selectie te versterken. 'Ik zou echt gaan kijken of je spelers uit de Eredivisie kunt halen die je niveau iets omhoog trekken. Je moet er gewoon voor zorgen dat je de beste speler van Go Ahead Eagles, FC Groningen, FC Utrecht en NEC gaat verleiden om te komen. En dat met goede jeugdspelers eromheen.' De focus op spelers uit de Eredivisie kan de club helpen om direct versterkingen binnen te halen die bekend zijn met de Nederlandse competitie en zich sneller kunnen aanpassen.\Naast de mogelijke terugkeer van Veltman en Van de Beek en het aantrekken van Eredivisie-spelers, is er ook de trainerskwestie. Jordi Cruijff, die verantwoordelijk is voor het transferbeleid, moet ook op zoek naar een nieuwe trainer. 'Volgens mij is het gerucht over Míchel niet zo concreet als het leek', oordeelt de VI-verslaggever. 'Wel is Ajax qua trainer georiënteerd op Spanje. Dat is ook niet gek als je kijkt naar de visie en achtergrond van Jordi. Hij heeft het natuurlijk al gedaan met Óscar García, maar die bij het eerste elftal houden kun je van tafel vegen.' De zoektocht naar een nieuwe trainer is cruciaal voor de toekomst van Ajax. De trainer moet de juiste visie en tactiek hebben om het team te laten presteren en de jonge talenten te ontwikkelen. De keuze van de trainer zal een grote impact hebben op de spelstijl en de prestaties van Ajax





