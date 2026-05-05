VfB Stuttgart en Bologna azen op Peer Koopmeiners, ook interesse in Wouter Goes

Zowel VfB Stuttgart als Bologna tonen serieuze interesse in de middenvelder Peer Koopmeiners van AZ. Ook Wouter Goes staat in de belangstelling van Italiaanse clubs. AZ staat voor een drukke transferzomer.

De interesse in Peer Koopmeiners , de 26-jarige middenvelder van AZ, neemt snel toe. Zowel VfB Stuttgart uit Duitsland als Bologna uit Italië tonen serieuze interesse in het aantrekken van de speler.

Koopmeiners, die onlangs met AZ de KNVB Beker won, heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een onmisbare speler voor de Alkmaarse club. Zijn defensieve kwaliteiten en constante prestaties trekken de aandacht van diverse clubs in het buitenland. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van AZ, maar kende een minder vlot begin in het eerste elftal, wat resulteerde in verhuurperiodes aan Excelsior en Almere City.

Na zijn terugkeer van Almere City veranderde zijn perspectief echter drastisch en is hij uitgegroeid tot een vaste waarde in de basiself. De interesse vanuit Italië is niet alleen gericht op Koopmeiners; ook Wouter Goes, een andere speler van AZ, wordt nauwlettend in de gaten gehouden door clubs uit de Serie A. Volgens bronnen rondom AZ staat Kees Smit ook op het punt te vertrekken, net als Troy Parrott, die in de belangstelling staat van meerdere clubs uit de Premier League.

De mogelijke exodus van deze spelers kan een aanzienlijke impact hebben op de selectie van AZ voor het komende seizoen. De succesvolle integratie van Nederlandse spelers in de Serie A, met voorbeelden als Jerdy Schouten, Marten de Roon, Tijjani Reijnders en zijn oudere broer Teun Koopmeiners, maakt een transfer naar Italië voor Peer Koopmeiners extra aantrekkelijk. De clubs Bologna en VfB Stuttgart lijken bereid om concrete stappen te zetten in de komende transferperiode.

Koopmeiners heeft nog een contract tot medio 2028 bij AZ, wat betekent dat AZ een aanzienlijke transfersom zal vragen voor de middenvelder. De club zal waarschijnlijk proberen om Koopmeiners te behouden, maar bij een aantrekkelijk bod zal het moeilijk zijn om de speler te houden, gezien de ambitie van Koopmeiners om in een topcompetitie te spelen. De situatie rondom Wouter Goes is vergelijkbaar, met diverse clubs uit Italië die zich gemeld hebben voor de verdediger.

AZ staat voor een uitdagende zomer, waarin het mogelijk afscheid moet nemen van meerdere belangrijke spelers. De club zal zich moeten versterken met nieuwe spelers om de competitieve positie in de Eredivisie te behouden. De interesse van buitenlandse clubs is een bevestiging van het goede werk dat er bij AZ wordt geleverd op het gebied van talentontwikkeling.

De club heeft de afgelopen jaren meerdere spelers voortgebracht die succesvol zijn geworden in het buitenland, en Koopmeiners en Goes lijken de volgende spelers te zijn die de stap naar een grotere competitie kunnen maken. De komende weken zullen cruciaal zijn om te bepalen of Koopmeiners en Goes daadwerkelijk zullen vertrekken bij AZ. De onderhandelingen met de geïnteresseerde clubs zullen waarschijnlijk intensief zijn, en AZ zal proberen om de best mogelijke deal te sluiten voor beide spelers.

De toekomst van Peer Koopmeiners en Wouter Goes is onzeker, maar één ding is zeker: de interesse van topclubs uit Duitsland en Italië is een bewijs van hun talent en potentieel





