Verwoestende brand legt woonboulevard Waalwijk in as

Een grote brand heeft donderdagmiddag voor enorme schade gezorgd op de woonboulevard in Waalwijk. Meerdere winkels zijn zwaar beschadigd of volledig verwoest. Niemand raakte gewond, maar de economische impact is groot.

Een verwoestende brand heeft donderdagmiddag grote schade aangericht op de woonboulevard in Waalwijk . Langzaam stijgende rookpluimen waren al een indicatie van de ernst, maar de omvang van de schade is pas echt zichtbaar geworden toen de eerste zonnestralen de verkoolde resten verlichtten.

Omwonenden, werknemers van de getroffen bedrijven en zelfs mensen die speciaal waren komen kijken om de schade te bekijken, stonden vrijdagochtend verbijsterd te kijken naar het tafereel. De brand, die al snel werd opgeschaald naar een 'zeer grote brand', woedde tot diep in de nacht en vereiste een intensieve inzet van de brandweer. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de materiële schade is enorm.

Naast Kwantum zijn ook woonwinkels Prominent, Leen Bakker, Vloer.nu, het leegstaande pand van Carpetright en een verfwinkel zwaar beschadigd of volledig verwoest. De impact van de brand is groot, niet alleen voor de bedrijven zelf, maar ook voor de werknemers en de lokale economie. Louise Timmer, facilitair coördinator bij Prominent, kon haar ogen niet geloven toen ze hoorde van de brand. Ze had online foto's gezien, maar dacht aanvankelijk dat het om bewerkte beelden ging.

De realisatie dat haar werkplek in vlammen opging, kwam pas toen ze door een bedrijfsleider werd geïnformeerd. De toekomst van Prominent is onzeker, en Louise vreest dat de winkel voorlopig gesloten zal blijven. Ook Jolanda van Gelder, een trouwe klant van de woonboulevard, is geschokt door de schade. Ze bezocht regelmatig Kwantum, Leen Bakker en Piet Klerkx en vindt het vreselijk om te zien wat er is gebeurd.

Sjef de Kok, een recentelijk verhuisde inwoner van Waalwijk, zag tijdens het boodschappen doen de rookwolken opstijgen en vreesde aanvankelijk dat zijn eigen appartementencomplex in gevaar was. Toen hij hoorde dat het de woonboulevard betrof, haastte hij zich ter plaatse om de situatie te bekijken. Hij beschrijft de snelle ontwikkeling van het vuur als beangstigend. De brand trok ook de aandacht van mensen van verderaf.

Wessel, een leerling van het Willem van Oranje College in Waalwijk, zag tijdens een bezoek aan de Efteling een grote rookwolk opstijgen. Hij realiseerde zich al snel dat de rook niet afkomstig was van de attractie Joris en de Draak en besloot samen met zijn klasgenoot Thomas de schade te bekijken. Ze waren onder de indruk van de omvang van de verwoesting en maken zich zorgen over de gevolgen voor de mensen die hun baan verliezen.

Zelfs Henk, een inwoner van Tilburg, reisde naar Waalwijk, maar niet als 'ramptoerist', zoals hij zelf zegt. Hij had twee weken geleden een stoel besteld bij Woonexpress Outlet en wilde controleren of deze nog heel was. Tot zijn opluchting was de stoel gespaard gebleven, al was deze wel al betaald. De situatie op de woonboulevard is triest; van zes winkelpanden is weinig meer over.

Op dit moment worden er plannen gemaakt voor de sloop van de verwoeste gebouwen, terwijl verzekeringsmaatschappijen de schade proberen te inventariseren. De heropbouw zal een lange en ingewikkelde weg worden, maar de gemeenschap van Waalwijk zal ongetwijfeld samenwerken om de woonboulevard weer tot leven te brengen





Gigantische brand op defensie-oefenterrein bij 't HardeEen grote brand woedde woensdagochtend op een oefenterrein van Defensie bij 't Harde. De rookwolk was tot in Den Haag zichtbaar en leidde tot een NL-Alert in meerdere regio's. Volgens de Veiligheidsregio is het vuur verspreid over 2200 meter, maar het nablussen kan dagen duren. Het gebied is een beschermd natuurgebied en maakt deel uit van Natura-2000. Droogte, wind en lage luchtvochtigheid speelden een rol in de verspreiding van de brand.

Grote brand woedt bij Kwantum en Carpetright in WaalwijkDonderdagmiddag is een grote brand uitgebroken bij Kwantum in Waalwijk en heeft zich verspreid naar omliggende winkels zoals Carpetright, Leen Bakker en Colora. De N261 is afgesloten en de brandweer is massaal aanwezig.

Grote brand op woonboulevard Waalwijk, nablussen duurt nog urenEen grote brand heeft Woensdagmiddag Woensdagavond Woensdagavond voor veel schade gezorgd op de woonboulevard in Waalwijk. Verschillende winkelpanden zijn zwaar beschadigd en de brandweer is nog uren bezig met nablussen. De N261 is afgesloten.

Grote schade bij felle brand op woonboulevard WaalwijkDe brand ontstond in het magazijn van woonwinkel Kwantum en breidde zich uit naar belendende panden.

