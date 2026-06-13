Verwijderingsceremonie en openingswedstrijd Wereldkampioenschap Voetbal 2026 in VS

De openingswedstrijd van het WK voetbal 2026 tussen de Verenigde Staten en Paraguay leverde een 1-0 overwinst op voor het gastland via een eigen doelpunt. Na een spectaculaire openingsceremonie met optredens van Katy Perry, LISA en andere artiesten in het SoFi Stadium, toonde het Amerikaanse elftal een aanvallende speelstijl. Scheidsrechter Danny Makkelie leidde de ontmoeting. De Nederlanders moeten nog wachten op hun eerste wedstrijd.

Het Wereldkampioenschap voetbal 2026 is officieel van start gegaan met de openingswedstrijd tussen de Verenigde Staten en Paraguay. Het grandiose SoFi Stadium in Inglewood, nabij Los Angeles, bood de perfecte decoratie voor een spectaculaire start.

Het stadion, dat tussen 2016 en 2020 voor 5,5 miljard dollar werd gebouwd en normaal gesproken thuisbasis is van de NFL-teams Los Angeles Rams en Chargers, was nog lang niet gevuld toen de voorprogramma's begonnen. De atmosfeer werd opgelucht door indrukwekkende optredens van internationale artiesten zoals LISA, Anitta en Rema, die in strakke, spierwitte kostuums dansenden langs kartonnen borden met highlights uit de Amerikaanse speelsteden paradeerden.

Ook de nationale volksliederen, waaronder het a capella gezongen Paraguayaanse volkslied met alle spelers rond de middencirkel, en het schreeuwen van "USA, USA, USA" door het volksomen stadion, droegen bij aan een indrukwekkende sfeer. Voordat Katy Perry als hoofdact met haar nummer "Wonder" de halftime show opvoerde, werd al een flinke goal voor de Verenigde Staten gemarkeerd, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel.

De openingstreffer kwam uiteindelijk op naam van een eigen doelpunt: na een snelle uitval via Christian Pulisic probeerde Weston McKennie te schieten, maar de bal werd via de voet van Paraguayaanse verdediger Robert Bobadilla in eigen doel geleid. Het was een beetje knullige, maar wel voldoende openingsgoal voor het gastland. Het Amerikaanse elftal toonde een frisse, aanvallende speelstijl met vlottere combinaties dan men zou verwachten, wat de Paraguayanen het leven moeilijk maakte.

Ze konden weinig meer dan proberen tegen te houden. Een eerdere kans voor Paraguay via Diego Gomez werd gepasseerd, en een mogelijk 2-0 voor de VS via Balogun werd ook afgekeurd vanwege buitenspel. De wedstrijd werd geleid door de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie. Ondertussen werden enkele Hollywoodsterren zoals Jamie Foxx, Paris Hilton, Owen Wilson en Sofía Vergara ontdekt in het stadion, hoewel de spelers zich daar weinig van gingen aantrekken tijdens hun warming-up.

Optredens tijdens andere openingsceremonies in Mexico (Shakira, Burna Boy) en Canada (Michael Bublé) toonden de wereldwijde allure van dit WK. De openingsceremonie in de VS zelf werd uitgebreid met artiesten als Future, Tyla en uiteindelijk Katy Perry. Het voltooide de overgang naar de wedstrijd die uiteindelijk werd gewonnen door de VS, mede dankzij eenieve eigen doelpunt. Het was het begin van een toernooi dat verder zal volgen met de deelnemende ploegen.

Voor het Nederlandse elftal begint het toernooi later; in de dagen daarvoor staat onder meer de terugkeer van doelman Bart Verbruggen op het trainingsveld op de agenda, en de Oranje-supporters en de Oranje-bus zijn al opgemerkt door de Amerikaanse delegatie. Alles wijst naar een intensief WK waarin de VS als gastland een sterke start hebben genomen





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