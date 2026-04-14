Verweij verwacht miljoenen voor Godts bij Ajax: "Tientallen miljoenen kunnen opleveren"

Mike Verweij , verslaggever van De Telegraaf, verwacht dat Ajax een aanzienlijk bedrag kan ontvangen bij de eventuele verkoop van Mika Godts , een belangrijke speler in het huidige team. Verweij trekt parallellen met de geschatte waardes van Kees Smit en Ismael Saibari, en speculeert dat Ajax tientallen miljoenen euro's kan verdienen aan Godts. Dit alles werd besproken in de podcast.

Godts werd drie jaar geleden door Ajax overgenomen van Jong Genk voor één miljoen euro. Sindsdien heeft de Belgische speler zich ontwikkeld tot een onmisbare kracht in het elftal onder leiding van Óscar García.

In de podcast werd ook de waarde van Godts ter sprake gebracht, waarbij de stelling werd geponeerd dat de speler minstens zeventig miljoen euro waard zou zijn. Echter, zowel Verweij als zijn collega's Valentijn Driessen en Hein Keijzer, die eveneens verslaggevers zijn bij De Telegraaf, waren het hier niet mee eens. Verweij gebruikte een woordgrap, verwijzend naar de potentieel hoge waarde van Godts, maar gaf toe dat het lastig is om een exact prijskaartje op te plakken.

Op de vraag wat Godts volgens hem waard is, antwoordde de Ajax-watcher: 'Geen idee.' Hij benadrukte dat het bepalen van de waarde uiterst complex is. Verweij maakte een vergelijking door te stellen dat als Kees Smit op zestig miljoen wordt geschat en Peter Bosz Ismael Saibari inmiddels zeventig of vijfenzeventig miljoen euro waard acht, Godts eveneens een flinke waarde vertegenwoordigt.

Hoewel Verweij Saibari als een betere speler beschouwt, denkt hij dat Godts desondanks tientallen miljoenen euro's kan opleveren voor Ajax





