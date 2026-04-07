Verweij fel op Kroes: 'Eigen straatje schoonvegen met waardeloze selectie'

Mike Verweij bekritiseert Alex Kroes' optreden en beschuldigt hem ervan zijn eigen rol te beschermen in het falende transferbeleid van Ajax. Driessen sluit zich aan bij de kritiek, wijzend op het gebrek aan kwaliteit van de aangetrokken spelers.

Mike Verweij is niet onder de indruk van het optreden van Alex Kroes in de podcast Kale & Kokkie. De journalist bekritiseert de voormalig technisch directeur van Ajax en suggereert dat Kroes vooral zijn eigen positie probeert te beschermen, terwijl hij zelf verantwoordelijk zou zijn voor het transferbeleid dat de club momenteel parten speelt.

Verweij benadrukt dat Ajax volgens hem een verkeerde focus had bij het scouten, met name bij het aantrekken van kleinere, behendige spelers die uiteindelijk niet de kwaliteit bleken te bezitten om het team echt verder te helpen. Hij verwijst specifiek naar transfers zoals Raúl Moro en Oscar Gloukh, en merkt op dat voormalig coach John Heitinga deze spelers nauwelijks kende, wat mogelijk heeft bijgedragen aan zijn snelle ontslag. Verweij geeft aan dat Heitinga wellicht snel twijfelde aan de kwaliteit van de selectie, en dat de beloofde versterking op de nummer zes positie nooit kwam. Hij vindt dat Kroes nu zijn eigen straatje schoonveegt door kritiek te uiten, terwijl hij zelf een 'waardeloze selectie' heeft neergezet.\Collega Valentijn Driessen sluit zich aan bij de kritiek van Verweij en benadrukt dat de kwaliteit van de aangetrokken spelers over de hele linie te wensen overliet. Driessen benadrukt dat het probleem niet enkel de lengte van de spelers was, maar vooral het gebrek aan kwaliteiten die nodig zijn om succesvol te kunnen zijn. Hij wijst erop dat de spelers die werden aangetrokken simpelweg niet de benodigde vaardigheden bezaten om een positieve impact op het team te hebben. Dit gebrek aan kwalitatieve aankopen heeft volgens Driessen bijgedragen aan de huidige problemen van Ajax. De discussie illustreert de diepe ontevredenheid over het transferbeleid en de samenstelling van de selectie, met name gezien de hoge verwachtingen en de positie van Ajax als topclub. De analyse focust zich op de specifieke transfers en de impact ervan op de prestaties van de club, waarbij zowel de scouts als de voormalige technisch directeur ter verantwoording worden geroepen.\Naast de kritiek op Kroes, wordt er in de tekst ook aandacht besteed aan andere aspecten van de voetbalcultuur en de sentimenten van fans. Er wordt bijvoorbeeld een punt gemaakt over de controversiële liederen en spreekkoren die door sommige Ajax-supporters worden gebruikt, en de suggestie dat deze praktijken gestopt moeten worden. Dit wordt benadrukt in het kader van het voorkomen van onnodige provocaties. Er is ook een reflectie op de reacties van supporters, met name in relatie tot de interne structuur van de club. De reactie op het nieuws over de slechte beslissingen in het bestuur, en hoe fans reageren op de informatie over een slecht functionerende organisatie, wordt geanalyseerd. Er wordt gewezen op de kritiek die komt van zowel Ajax- als Feyenoord-supporters, en de complexiteit van de emoties en meningen binnen de supportersgroepen. Er is ook een positieve noot over PSV, met een voorbeeld van hoe voormalige spelers verwelkomd worden door de club, waardoor de nadruk wordt gelegd op de waarde van een warme clubcultuur en loyaliteit





Alex Kroes beklaagt zich over profiteurs bij Ajax en kijkt naar rustigere toekomstAlex Kroes, voormalig technisch directeur van Ajax, uit kritiek op de situatie bij de club en de mensen die profiteren van de onrust. Hij blikt terug op zijn tijd en geeft aan dat hij nu een rustiger leven nastreeft.

Kroes blikt terug op periode van Ajax-miskoop: 'Sprak de Engelse taal onvoldoende'Raúl Moro kon niet wennen bij Ajax omdat hij onder meer de Engelse taal onvoldoende sprak. Dat vertelt de vertrokken Alex Kroes in gesprek met Kale & Kokkie . De 23-jarige vleugelspeler liet de Amsterdammers in januari alweer achter zich.

Jong Ajax lijdt pijnlijke nederlaag tegen Vitesse: Bouwman kritisch op eigen spelJong Ajax ging hard onderuit in de Keuken Kampioen Divisie en verloor met 6-1 van Vitesse. Verdediger Aaron Bouwman uitte na afloop openlijke kritiek op zijn eigen prestatie en die van het team, waarbij hij benadrukte dat dit niet genoeg is voor het eerste elftal. De nederlaag resulteert in de laatste plaats in de competitie.

Verweij en Driessen: Farioli forceerde vertrek bij AjaxMike Verweij en Valentijn Driessen bekritiseren Alex Kroes, maar benadrukken dat Francesco Farioli zelf een vertrek bij Ajax forceerde. Ze geven kritiek op Kroes' beleid en bespreken de impact van het vertrek van Heitinga. Ook wordt er een vergelijking gemaakt tussen de selectie van Farioli en de huidige selectie.

