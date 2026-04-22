Verwaarloosde klassieker in Westlandse woonwijk zorgt voor ergernis

Een al jaren stilstaand en overwoekerd busje in een woonwijk in het Westland leidt tot grote frustratie bij buurtbewoners. De gemeente kondigt strengere handhaving aan.

Struiken groeien inmiddels dwars door de cabine naar binnen en de bumper van het voertuig hangt gevaarlijk op half zeven. Nee, met het blauwe busje dat geparkeerd staat in een rustige woonwijk in het Westland wordt absoluut geen kilometer meer gereden. Al zeker tien jaar lang staat het voertuig roerloos achter een hoog hek, prominent geplaatst voor drie verwaarloosde garageboxen.

Voor liefhebbers van klassieke voertuigen is het een pijnlijk schouwspel; de tranen schieten hen bijna in de ogen bij het zien van de historische Hanomag-Henschel die volledig wordt opgeslokt door het onkruid. Het voertuig is duidelijk aan het einde van zijn Latijn en vormt inmiddels een doorn in het oog van de buurt. Het is een ronduit triest gezicht, vertelt Jan van der Wilk, die actief is bij de naastgelegen duivenclub De Heul. Ik kom hier al sinds 2004 en toen stond het voertuig er in feite ook al. Hoewel er onder omwonenden discussie bestaat over wanneer het busje voor het laatst gereden heeft, tonen archiefbeelden van Google Maps aan dat het voertuig op zijn minst sinds 2015 geen millimeter meer is verplaatst. Rondom de bus tiert het onkruid welig en de natuur heeft het terrein inmiddels volledig in haar greep. Het is onbegrijpelijk dat een eigenaar een dergelijk voertuig zo ver laat verloederen, zo klinkt het in de buurt. Een andere bewoner vult aan dat er totaal geen beweging in zit en dat ook de nabijgelegen garageboxen vol liggen met afval en andere rommel. De situatie is inmiddels zo ver gevorderd dat stekelige bramenstruiken dwars door de cabine naar binnen groeien en ook de laadbak volledig is overwoekerd door klimplanten en wildgroei. Naast het perceel bevindt zich een poort die toegang geeft tot diverse woningen. Wanneer het onkruid vanuit het terrein de poort blokkeert, steken leden van de duivenclub de handen uit de mouwen om het groen weg te snoeien en over het hek te werpen. De club kan de ruimte goed gebruiken als parkeergelegenheid, aangezien parkeerplekken in het smalle steegje achter De Raaphorst schaars zijn. Ze hebben zelfs aangeboden om het terrein te onderhouden in ruil voor parkeerrecht, maar tot op heden is er geen enkel contact mogelijk met de eigenaar. Omroep West heeft inmiddels drie pogingen ondernomen om bij de eigenaar van het voertuig aan te bellen, maar tevergeefs; de deur blijft gesloten en er wordt niet gereageerd op verzoeken om opheldering. Ook de gemeente Westland is al geruime tijd in een juridisch touwtrekkerij verwikkeld met de eigenaar van het perceel. Er is in het verleden al een last onder dwangsom opgelegd, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. In de praktijk betekent dit dat er een boete is uitgeschreven die, naar verluidt, door de eigenaar ook daadwerkelijk is betaald. Echter, de betaling van deze boete heeft in de praktijk niets veranderd aan de erbarmelijke toestand van het terrein. Eerder deze maand hebben toezichthouders van de gemeente in aanwezigheid van bezorgde omwonenden opnieuw inspecties uitgevoerd, waarbij de buurt nogmaals hun diepe frustratie en zorgen heeft geuit. Er is volgens de gemeente geen enkele verbetering geconstateerd, wat betekent dat er nu strengere maatregelen op stapel staan. Gezien de lange voorgeschiedenis en het uitblijven van concrete actie om de overtredingen te beëindigen, is de gemeente genoodzaakt om opnieuw en krachtiger handhavend op te treden. Er ligt een traject klaar voor een nieuwe, concretere en mogelijk aanzienlijk zwaardere last onder dwangsom, in de hoop dat dit de eigenaar eindelijk tot actie dwingt





