70-jarige Henk Bosschers, gedeeltelijk verlamd na herseninfarct, beklimt de imposante Domtoren van Amersfoort als onderdeel van een revalidatieprogramma van De Hoogstraat

Met een gedeeltelijke verlamming wil Henk Bosschers , een 70-jarige Amersfoortse, de wereld van boven bekijken door de imposante Domtoren te trotseren. De uitdaging is geen enkel dag waarop hij liever de toegang tot een trap niet hoeft te overwinnen.

Henk, die sinds een herseninfarct aan de linkerkant van zijn lichaam verlamd is, staat op het punt deze seismische kolom van 465 treden op te gaan. Dit is onderdeel van een ambitieus revalidatie‑programma van het revalidatiecentrum De Hoogstraat, dat in het voorjaar een zogenoemde 'Dom: een dag in de toekomst' organiseert. In deze nieuwste editie, gepaard met fysiotherapeuten, de begeleidende familie en toewijding, wordt de grens tussen fysieke mogelijkheden en mentale vastberadenheid op een bewonderenswaardige manier verkend.

Het eerste uur van de dag van onzes de klok 10.00 uur, waarna de eerste groep revalidanten arriveerde. Henk, die in een duofiets arriveerde, werd alwit door zijn begeleider vervoerd langs de imposante toren. Zijn vrouw Mina, die is gewoond in de kortste termijn in het centrum te verblijven, wachtte met open armen op het moment dat hij het eerste treden van de toren zou betreden.

De fysiotherapeut, Eugenie Brinkhof, begrijp het belang van een realistische en rustig stap voor stap aanpak. Ze benadrukte dat niet iedereen alle 465 treden kan beklimmen, maar de focus lag op het consistent zetten van elke stap en het bieden van een veilige omgeving voor rehabilitatie. Gedurende de klim voorzag Brinkhof en haar team in de begeleiding en bijstand nodig voor Henk, met specifieke nadruk op het correct plaatsen van zijn linkervoet op de eerste, tweede, derde en volgende treden. Blei





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Henk Bosschers Domtorn Revalidatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Henk Brugge wordt officieel trainer van TelstarDe nieuwe trainer van Telstar, Henk Brugge, wordt vandaag officieel gepresenteerd. De supporters van de Witte Leeuwen hebben alvast een aantal adviezen voor hem.

Read more »

Henk Brugge begint avontuur bij TelstarHenk Brugge is de nieuwe trainer van Telstar en heeft de zware taak om publiekslieveling Anthony Correia op te volgen. Hij staat ontspannen de media te woord en heeft een presentatie gehad met zijn visie.

Read more »

Bosz opnieuw nominatie Rinus Michels AwardPeter Bosz, PSV‑coach, is opnieuw gekozen voor de Rinus Michels Award ter ere van de beste trainer van het Eredivisieseizoen. Naast de eerste en vrouwencompetitie zijn ook Dick Schreuder, Anthony Correia, John Stegeman, Henk de Jong, Robin Peter, Roeland ten Berge, Anouk Bruil en Jessica Torny nomine­ren. De winnaar bekend op 8 juli tijdens het Nationaal Voetbalcoach Congres.

Read more »