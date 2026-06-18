Vervolg op The Grinch in ontwikkeling met Jim Carrey

Meer dan twee decennia na de release van de successfullye kerstfilm How the Grinch Stole Christmas werken Universal en Imagine Entertainment aan een tweede deel. Jim Carrey wordt verwacht terug te keren als de groene misantroop, terwijl Ron Howard waarschijnlijk opnieuw regisseert. Het script wordt geschreven door het trio achter The Cat in the Hat, en het project profiteert van de blijvende populariteit van het origineel tijdens de kerstperiode.

Na meer dan een kwart eeuw lijkt er eindelijk een vervolg te komen op de geliefde kerstfilm How the Grinch Stole Christmas. Volgens The Hollywood Reporter werken Universal en Imagine Entertainment samen aan een tweede deel.

Jim Carrey is in gesprek om opnieuw de rol van The Grinch te vertolken, het groene, verbitterde wezen Kerstmis haat en plotseling alle cadeaus van de inwoners van Whoville steelt om het feest te verpesten. Ron Howard zal waarschijnlijk opnieuw regisseren en Brian Grazer keert naar verwachting terug als producent.

Het script voor het nog titelloze vervolg wordt geschreven door Alec Berg, Jeff Schaffer en David Mandel, die eerder samenwerkten aan de Dr. Seuss-verfilming The Cat in the Hat uit 2003. Het verhaal van The Grinch dateert uit 1957 en is eveneens bedacht door Dr. Seuss. De film uit 2000 met Carrey werd destijds de bestbezochte film in de VS en blijft尤其 populair tijdens de feestdagen, een van de meest bekeken kerstfilms op streamingdiensten.

Carrey had eerder uitgesproken open te staan voor een vervolg, mits niet langer urenlang in de make-up te moeten zitten, een proces dat hij als extreem ondraaglijk ervoer





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The Grinch Jim Carrey Kerstfilm Vervolg Universal

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