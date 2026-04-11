Vertrouwenscrisis in Nederland: Waarom burgers afhaken en wat er moet gebeuren

Een analyse van het groeiende wantrouwen in de Nederlandse overheid, met aandacht voor de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen. Politicoloog Catherine de Vries duidt de problematiek in de podcast 'Op z'n Kop' en legt de vinger op de zere plek: het afbrokkelende vertrouwen tussen burger en overheid.

Het vertrouwen van de Nederlandse burgers in de overheid staat onder grote druk. Steeds meer inwoners ervaren dat ze fors belasting betalen, maar daar in verhouding steeds minder voor terugkrijgen. Dit gevoel van onbehagen, de toenemende afstand tussen burger en overheid en de complexiteit van overheidsdiensten vormen de kern van een groeiend wantrouwen.

Politicoloog Catherine de Vries, sprekend in de podcast Op z'n Kop met Marianne Zwagerman en Rick van Velthuysen, benadrukt dat dit wantrouwen niet louter een kwestie is van ontevredenheid met de politiek, maar dieper geworteld ligt in de manier waarop de overheid functioneert en de burger benadert. De Vries wijst op het verdwijnen van fysieke voorzieningen, het afstandelijker worden van overheidsinstanties en de toename van ingewikkelde procedures, waardoor burgers zich steeds vaker gecontroleerd en gewantrouwd voelen, terwijl ze juist behoefte hebben aan nabijheid en begrip. De huidige situatie vraagt om een fundamentele heroverweging van de relatie tussen burger en staat.\De groei van radicaal-rechtse partijen, zoals de PVV, wordt door De Vries mede verklaard door dit vertrouwensverlies. Deze partijen bieden volgens haar erkenning aan gevoelens die al langer leven bij burgers, waarbij ze inspelen op de onvrede en het onbehagen. De Vries noemt deze partijen 'politieke ondernemers' die de bestaande grieven exploiteren. Ze waarschuwt voor de simplificatie van complexe problemen door deze te herleiden tot migratie, zoals Geert Wilders doet. Volgens haar is het verdienmodel van deze partijen gebaseerd op het hooghouden van grieven, terwijl er diverse andere belangrijke problemen in de maatschappij bestaan, zoals de afstand tot de overheid, complexe processen en problemen in de zorg. De Vries benadrukt dat de structurele oorzaken van het vertrouwensverlies dieper liggen dan alleen de politieke onvrede en dat de overheid zich dient te richten op de kernwaarden die voor Nederlanders belangrijk zijn: vertrouwen, verbinding en vereenvoudiging.\De problematiek wordt verder geaccentueerd door het feit dat de overheid steeds vaker als een 'bedrijf' wordt benaderd, met efficiëntie als leidraad, de burger als consument en zelfs als potentiële fraudeur. Dit resulteert in een transactionele benadering van de relatie tussen burger en overheid, waarbij de nadruk ligt op de uitwisseling van geld en diensten, in plaats van op de rechten en de waardigheid van de burger. Marianne Zwagerman sluit zich aan bij deze analyse en benadrukt dat de overheid de burgers wantrouwt, terwijl burgers de politici wantrouwen. De oplossing ligt volgens De Vries in het herstellen van het vertrouwen, het creëren van een nabije overheid, het vereenvoudigen van processen en het herstellen van de verbinding tussen burger en overheid. De Vries pleit voor een overheid die zich richt op de behoeften van de burgers en niet op efficiëntie alleen. De focus zou moeten liggen op de basisbehoeften van burgers, zoals vertrouwen, verbinding en een vereenvoudigde overheid





