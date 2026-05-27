Vertraging Norgerbrug en N373 blijft ondernemers in regio dwarszitten

De Norgerbrug en N373 blijven maanden langer dicht dan gepland, met grote gevolgen voor ondernemers zoals Hermen Hoorn. Zijn boerderijwinkel in Huis ter Heide lijdt onder de afsluiting; hij opende een pop-upwinkel in Assen om de verkoop van asperges te redden. De provincie wijst op onvoorziene problemen zoals bodemkwesties en broedende zwaluwen, maar ondernemers ervaren gebrek aan begrip en communicatie.

De Norgerbrug en de N373 blijven maanden langer dicht dan oorspronkelijk gepland. Voor ondernemers in de regio is dit nieuws een bittere pil die moeilijk te slikken valt.

Hermen Hoorn, eigenaar van een boerderijwinkel in Huis ter Heide, uit zijn frustratie: 'Op een gegeven moment raak je het vertrouwen gewoon kwijt.

' De brug had eigenlijk op 22 mei weer open moeten gaan, maar door bodemproblemen en broedende zwaluwen is dat niet gelukt. Eerder was de heropening al verplaatst naar 22 juni, maar nu verwacht de provincie pas eind augustus meer duidelijkheid te kunnen geven over een definitieve openingsdatum. De boerderijwinkel van Hoorn draait voor een groot deel op de verkoop van asperges. Om zijn aspergeverkoop te redden, opende hij noodgedwongen een pop-upwinkel in Assen.

'Dat heeft ons inmiddels tienduizenden euro's extra gekost aan huisvesting, inrichting en bevoorrading. ' Zijn bedrijf telt ruim vijftig seizoenwerkers, die grotendeels uit Assen komen. 'Zij zijn al snel 45 minuten langer onderweg', vertelt Hoorn. Volgens hem is de impact op de hele omgeving enorm en wordt dit door de provincie onderschat.

'Niets aan dit project geeft mij de indruk dat men de impact voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk probeert te houden. ' Hoewel de pop-upwinkel in Assen de omzet van het bedrijf op peil heeft gehouden, vreest Hoorn voor de zomermaanden. 'Toerisme kun je niet oplossen met een pop-upwinkel. Mensen komen juist voor het boerderijgevoel.

' En daar zit het probleem volgens hem. 'Normaal komt er veel verkeer langs de boerderij, nu nagenoeg niks, je loopt de impulsbezoekers mis, die zijn goed voor de helft van onze klandizie. ' Gedeputeerde Bart van Dekken is bepaald niet blij met de situatie. 'Er treedt toch weer vertraging op die we niet hadden gewild, we balen als een stekker.

' Van Dekken snapt de frustratie bij ondernemers maar stelt dat de vertraging niet aan de provincie valt te verwijten. 'Het ligt niet aan een aannemer, niet aan de provincie, aan wie dan ook. Soms zit het gewoon tegen bij de aanleg van dit soort projecten.

' De gedeputeerde wil niet spreken van extra compensatie voor ondernemers. 'Het staat hen vrij om opgelopen schade te melden, maar ik schat in dat de compensatiemogelijkheden beperkt zijn. ' Voor de extra kosten en de misgelopen inkomsten is een nadeelcompensatieregeling mogelijk. 'Dat is een heel dik pakket, met een boel mitsen en maren', legt Hoorn uit.

'Voor de gewone ondernemer is het een ingewikkeld document. ' Daarnaast ergert Hoorn zich aan de beperkte communicatie vanuit de provincie. 'Soms voelt het alsof je gewoon aan je lot wordt overgelaten. ' Een datum voor de heropening durft van Dekken niet te geven: 'Ik heb inmiddels geleerd dat ik in deze fase geen termijnen meer ga noemen.

' Hoorn hoopt op toenadering door de provincie. 'Ik zou het fijn vinden als de provincie wat meer begrip toont en meer uitleg geeft hoe dit zo uit de hand heeft kunnen lopen. ' Dit verhaal illustreert de grote impact van infrastructurele vertragingen op lokale ondernemers en de noodzaak van betere communicatie en compensatie. De regio wacht met spanning op verdere ontwikkelingen





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norgerbrug N373 Vertraging Ondernemers Compensatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Massale huldiging van Willem II in Tilburg onder verzengende hitteDuizenden supporters verzamelen zich op de Heuvel in Tilburg voor het feest rond de promotie van Willem II, terwijl de extreme temperaturen voor uitdagingen zorgen.

Read more »

Gemeenten kampen met personeelstekort, verzuim en werkdruk nemen toeBelangrijke taken zoals woningbouw, energietransitie en handhaving lopen daardoor vertraging op.

Read more »

Uur vertraging op de A27, hitteprotocol van kracht bij RijkswaterstaatOp de A27 tussen Everdingen en Werkendam staat een lange file. Weggebruikers lopen een uur vertraging op in de richting van Utrecht naar Breda.

Read more »

Gemengde reacties op asielopvang in Hilversum: 'Geen toestanden zoals in Loosdrecht'De plannen voor twee asielopvanglocaties in Hilversum zorgen voor verdeelde reacties. Sommige bewoners tonen begrip, anderen maken zich zorgen.

Read more »