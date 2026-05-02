Verstappen zet snelste tijd neer in kwalificatie Miami, drama voor Audi

Max Verstappen heeft de eerste positie veroverd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami, ondanks een sterke prestatie van Antonelli. De dag werd echter overschaduwd door problemen bij Audi, met een brand bij de auto van Gabi Bortoleto.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Miami is begonnen met een spannende strijd om de beste startpositie. In de eerste sessie zette Max Verstappen de snelste tijd neer, gevolgd door Lando Norris en Charles Leclerc .

Echter, de dag kende ook drama voor Audi, met een brand bij de auto van Gabi Bortoleto, die eerder al gediskwalificeerd werd in de sprintrace en waarvan teamgenoot Nico Hülkenberg de sprintrace al miste door motorproblemen. Bortoleto's auto vatte vlam aan de linkerachterkant, wat een dramatische wending gaf aan zijn weekend. Ondanks de tegenslag werd Bortoleto's bolide op tijd gerepareerd voor de kwalificatie, waardoor hij toch nog een poging kon wagen.

De tweede kwalificatiesessie zag Antonelli tijdelijk bovenaan staan, maar Verstappen wist hem te overtreffen met een tijd die 0,173 seconden sneller was. Antonelli reageerde echter snel en noteerde een nieuwe snelste tijd, waarmee hij Verstappen weer voorbijging. De verschillen waren minimaal, met de top vier rijders binnen 0,1 seconde van elkaar. Tijdens de kwalificatie werd duidelijk dat de organisatie een 'rain hazard' had afgekondigd voor de race van morgen, wat mogelijk aanpassingen aan de auto's noodzakelijk maakt.

De FIA zal later op de avond beslissen of de race naar voren gehaald wordt vanwege het verwachte slechte weer. De sprintrace eerder op de dag werd gewonnen door Lando Norris, met een McLaren 1-2 dankzij Piastri op de tweede plaats. Leclerc, Antonelli, Russell, Verstappen en Hamilton completeerden de top zeven. Verstappen gaf na de race aan dat zijn start nog steeds niet optimaal was en dat hij last had van een stuiterende bolide.

Mercedes, dat in de eerste drie races dominant was, eindigde buiten het podium in de sprintrace. Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, erkende dat de updates van zijn team niet synchroon lopen met de concurrentie en dat een slechte start, veroorzaakt door een fout aan hun kant, het moeilijk maakte om terug te vechten. De kwalificatie belooft een spannende strijd te worden, waarbij de teams zich voorbereiden op de mogelijkheid van regen tijdens de race van morgen





