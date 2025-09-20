Verstappen tweede in laatste vrije training voor Grand Prix van Azerbeidzjan

Max Verstappen zet de tweede tijd neer in de laatste vrije training in Bakoe, achter Lando Norris. Hamilton derde. Kwalificatie vanmiddag om 14:00 uur.

Max Verstappen heeft de tweede tijd neergezet in de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De regerend wereldkampioen, die al vier keer de wereldtitel op zijn naam heeft staan, moest een verschil van twee tienden van een seconde toestaan op Lando Norris . De kwalificatie voor de race wordt vanmiddag om 14:00 uur Nederlandse tijd verreden in de straten van Bakoe.

Norris, die gisteren zijn auto beschadigde tijdens de tweede trainingssessie, liet daarmee een indrukwekkend herstel zien op zaterdagochtend. Verstappen, die op vrijdag nog genoegen moest nemen met een zesde positie, klom met zijn verbeterde prestaties naar de top van het klassement. Lewis Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen, noteerde de derde tijd, gevolgd door Oscar Piastri, die momenteel aan de leiding staat in het wereldkampioenschap. De training kende, net als op vrijdag, enkele momenten van spanning. Verschillende coureurs schoten rechtdoor in verschillende bochten. Lewis Hamilton, Oliver Bearman en Gabriel Bortoleto misten allemaal hun rempunt, wat leidde tot momenten van onbalans en actie op de baan. Pierre Gasly beschadigde zijn auto licht in bocht 5 en gaf aan pijn te ervaren aan zijn duim, wat de uitdagingen van het circuit in Bakoe verder benadrukt. De veeleisende bocht 16, waar coureurs voor de laatste keer hard moeten remmen, bleek opnieuw een grote test, waarbij veel coureurs worstelden met onbalans. De sterke wind in Bakoe droeg bij aan de moeilijkheden en maakte het voor de coureurs lastiger om de controle over hun auto's te behouden. Verstappen en Red Bull Racing zijn erop gebrand om dit weekend de resultaten van vorig seizoen te overtreffen, maar de concurrentie is hevig. De concurrentie is sterk, met onder andere de beide Ferrari's die azen op een poleposition en een goede race. \De vrije trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan kenden een competitieve en dynamische sfeer, met verschillende teams die hun prestaties probeerden te optimaliseren en de limieten van hun auto's op te zoeken. Naast de prestaties van Verstappen en Norris, waren er nog andere opvallende ontwikkelingen. Zo werden de problemen van de coureurs met de rempunten en de balans van de auto's verder geanalyseerd. De combinatie van de technische eisen van het circuit en de weersomstandigheden, met name de sterke wind, zorgde voor uitdagingen voor alle teams. De teams besteedden veel tijd aan het fine-tunen van de afstelling van hun auto's om optimaal te presteren op dit veeleisende stratencircuit. De resultaten van de trainingen gaven een goede indicatie van de competitieve krachten die aan het werk zijn en de potentiële uitdagingen die de coureurs tijdens de kwalificatie en de race te wachten staan. De prestaties van de Ferrari's en de indruk die Charles Leclerc achterliet in de vrije trainingen op vrijdag, gaven aan dat Ferrari een serieuze uitdager kan zijn. De Monegask heeft de laatste vier jaar de poleposition gepakt in Bakoe, wat de druk op de concurrentie alleen maar verhoogt. De teams en coureurs wisten dat de kwalificatie cruciaal zou zijn voor de startpositie van de race, en dus voor hun kansen op een podiumplaats of zelfs de overwinning. De druk was hoog, de marges klein en elke seconde op de baan telde.\De focus verschuift nu naar de kwalificatie, waar de coureurs strijden om een goede startpositie voor de race van zondag. De kwalificatie in Bakoe staat bekend om zijn spanning en onvoorspelbaarheid, mede door de nauwe straten en de kans op incidenten. De coureurs moeten niet alleen snel zijn, maar ook voorzichtig omgaan met de grenzen van het circuit en de prestaties van hun auto's. De trainingen hebben duidelijk gemaakt dat de concurrentie hevig is, en dat de race een interessante strijd zal worden. De resultaten van de kwalificatie bepalen de startopstelling van de race, en dus de strategieën van de teams voor de race. De teams moeten beslissingen nemen over de bandenstrategie, de pitstops en andere factoren die van invloed zijn op de race-uitslag. De fans verwachten een spannende race vol actie en onvoorspelbare momenten. Naast de strijd om de overwinning zal er ook aandacht zijn voor de strijd om de punten en de posities in het wereldkampioenschap. De Grand Prix van Azerbeidzjan staat bekend als een evenement vol verrassingen, en de editie van dit jaar belooft geen uitzondering te zijn. De aandacht zal vooral uitgaan naar de prestaties van Verstappen, Norris, Hamilton en de Ferrari-coureurs, maar ook de andere coureurs kunnen een rol van betekenis spelen. De uitdagingen van het stratencircuit, in combinatie met de onvoorspelbaarheid van de race, maken de Grand Prix van Azerbeidzjan tot een spektakel dat Formule 1-fans niet willen missen





