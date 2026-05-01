Verstappen terug in Miami: Nieuwe regels, upgrades en een sprintweekend

Max Verstappen hervat het Formule 1-seizoen in Miami na een lange pauze, met nieuwe regels, upgrades van teams en een sprintrace. De verwachtingen zijn hooggespannen voor een spannende race.

Max Verstappen keert dit weekend terug in de Formule 1 paddock in Miami, na een lange pauze van vijf weken. De viervoudig wereldkampioen verliet Japan met een teleurstellende race, terwijl Red Bull Racing worstelde met de prestaties.

De Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië werden afgelast vanwege de oorlog in Iran. Het F1-seizoen hervat nu in Florida, met een focus op de veelbesproken reglementen en de aanzienlijke veranderingen aan de auto's. De FIA heeft kritiek, waaronder die van Verstappen, geadresseerd met aanpassingen in de technische reglementen. De regels die dit seizoen werden geïntroduceerd, met een grotere rol voor de elektrische motor en energiemanagement, zijn al na drie races herzien, voornamelijk vanwege veiligheidsoverwegingen.

De crash van Oliver Bearman in Japan, veroorzaakt door een groot snelheidsverschil, leidde tot een vermindering van de kracht van de 'boostknop'. Bovendien kunnen auto's die slecht starten een kleine energieboost krijgen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ook in de kwalificatie hebben de coureurs hun zin gekregen: ze mogen minder energie terugwinnen tijdens een snelle ronde, waardoor ze meer risico's kunnen nemen in de bochten. Analist Jeroen Bleekemolen benadrukt dat deze aanpassingen nodig waren, maar verwacht geen enorme verandering.

Verstappen zelf is echter sceptisch en noemt de wijzigingen slechts een 'kietel', onvoldoende om de problemen op te lossen. De afgelopen vijf weken zijn de teams niet stilgezeten. De fabrieken zijn continu in bedrijf geweest, en teams die een slechte start hebben gemaakt, hebben gewerkt aan het inhalen van hun achterstand. Mercedes domineerde het begin van het seizoen met drie overwinningen, terwijl Ferrari een sterke uitdager was, vooral bij de starts.

Red Bull Racing liep achter de feiten aan, met Verstappen op de negende plaats in het kampioenschap. Bij Red Bull en andere teams was het belangrijk om gewicht te verliezen, aangezien de auto's boven het minimumgewicht zaten. Bleekemolen benadrukt dat gewicht cruciaal is in de Formule 1, waarbij zelfs 20 of 30 kilo te veel een halve seconde verlies kan opleveren.

Verwacht wordt dat veel teams met aanzienlijk vernieuwde auto's naar Miami zijn gekomen, maar McLaren-coureur Oscar Piastri verwacht geen 'tweede seizoenstart'. Hij wijst erop dat de veranderingen klein zijn, maar dat het interessant zal zijn om de ontwikkelingen bij alle teams te volgen. Ferrari werkt aan een opvallende upgrade, de 'macarena-vleugel', die mogelijk in Miami zal debuteren. Deze vleugel draait 270 graden om de opening te vergroten en meer snelheid te winnen.

Red Bull Racing zou met een vergelijkbaar concept komen, maar het is nog onduidelijk of ze dit weekend de upgrade zullen gebruiken. Dit alles speelt zich af in een van de zes sprintweekenden van het Formule 1-seizoen. Aangezien er op zaterdag in Miami een sprintrace wordt verreden, is er op vrijdag slechts één reguliere vrije training.

Deze training is verlengd van zestig naar negentig minuten om de teams meer tijd te geven om de auto's voor te bereiden op de sprintkwalificatie later op de avond. De vele wijzigingen maken het weekend extra uitdagend. De teams moeten snel aanpassingen doorvoeren en de nieuwe regels en upgrades integreren. De verwachtingen zijn hooggespannen, en de strijd om de overwinning belooft intens te worden.

Verstappen zal hopen dat de aanpassingen hem helpen om de achterstand te overbruggen, terwijl Mercedes en Ferrari hun dominante positie willen behouden. De 'macarena-vleugel' van Ferrari en de mogelijke reactie van Red Bull Racing zullen zeker de aandacht trekken. Het sprintweekend in Miami belooft een spectaculaire start van de tweede fase van het Formule 1-seizoen te worden, met veel onzekerheid en potentieel voor verrassingen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Formule 1 Max Verstappen Miami Grand Prix Red Bull Racing FIA Upgrades Sprintrace

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nieuwe fietsbrug dicht en wachten op bootligplaats: dit mag je niet missenEen nieuwe fietsbrug is weer dicht door teveel trillingen, topweer op komst en een wachtlijst voor ligplaatsen voor bootjes, terwijl er ook lege plaatsen zijn. Deze vijf verhalen moet je woensdag gelezen hebben.

Read more »

Opkomst bij nieuwe verkiezingen Gorinchem lijkt iets lager dan vorige keerTegen vrees en voorspellingen in is de opkomst bij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem meegevallen.

Read more »

Prins William en Kate vieren 15 jaar huwelijk met nieuwe familiefotoPrins William en prinses Kate zijn vijftien jaar getrouwd. Het Britse hof heeft een nieuwe familiefoto gedeeld ter gelegenheid van dit jubileum. De foto toont het gezin in Cornwall tijdens de paasvakantie. Het jubileum valt in een periode van onrust binnen de Britse koninklijke familie.

Read more »

Nieuwe FNV-voorzitter Spekman: kabinetsplannen voor WW en pensioen moeten van tafelVandaag, op de Dag van de Arbeid, begint Hans Spekman aan zijn nieuwe baan als voorzitter van de FNV.

Read more »

Onthullende details over prinses Diana verwacht in nieuwe documentaire: 'Herstelt het narratief'Een Britse producent is bezig aan een nieuwe documentaire over prinses Diana. De film gaat volgens Britse media 'Diana: The Unheard Truth' heten en moet uitkomen in 2027, dertig jaar nadat Diana overleed na een auto-ongeluk in Parijs.

Read more »

Slot jaagt op derde plek van Man United en zoekt naar nieuwe Liverpool-assistentAls het om prijzen gaat, heeft Liverpool dit seizoen niets meer om voor te spelen. The Reds mikken nu op een zo hoog mogelijke eindrangschikking in de Premier League en kunnen zondag een grote slag slaan in de topper met nummer drie Manchester United. Manager Arne Slot vertelde verder dat hij op zoek is naar een nieuwe assistent-trainer.

Read more »