Verschillende evenementen treffen maatregelen vanwege de voorspelde hitte

Verschillende evenementen in Brabant treffen maatregelen vanwege de voorspelde hitte dit weekend. Bij de Qmusic Foute Party in het Philips Stadion in Eindhoven en bij Outlands Festival in Vierlingsbeek zijn extra maatregelen genomen om deelnemers te beschermen tegen de hitte. De Rooi Runs in Sint-Oedenrode en de Oss City Run zullen door gaan, maar met vervroegde starttijden en extra voorzieningen.

Verschillende evenementen in Brabant treffen maatregelen vanwege de voorspelde hitte dit weekend. Bij de Qmusic Foute Party in het Philips Stadion in Eindhoven is het hitteplan van kracht.

Bezoekers kunnen gratis drinkwater krijgen, mogen zelf een tube zonnebrandcrème meenemen en kunnen gebruikmaken van zonnebranddispensers in het stadion. Via sociale media, e-mail en de grote LED- en tv-schermen worden zij voor en tijdens het evenement geïnformeerd over de hitte. Ook de bezetting van EHBO-teams en operationele crews wordt uitgebreid. De medewerkers zelf worden niet vergeten.

Zij worden voorzien van voldoende zonnebrand, petten, parasols op vaste posten en ze werken met kortere diensten, zodat iedereen voldoende pauze in de schaduw krijgt. Bij Outlands Festival in Vierlingsbeek zijn ook extra maatregelen genomen. Er is een watervernevelaar, er zijn verkoelingspunten, er zijn extra zonneschermen en overkappingen geplaatst en er is een insmeerbar met gratis zonnebrandcrème. De starttijden van verschillende afstanden zijn vervroegd bij de Rooi Runs in Sint-Oedenrode.

De organisatie wil ervoor zorgen dat iedereen onder prettige en veilige omstandigheden kan deelnemen. Bij de Oss City Run wordt niet extra opgeschaald. De organisatie beschikt standaard over waterposten om de 2,5 kilometer, voldoende EHBO'ers, mobiele posten en veel schaduw bij de start. Deelnemers hoeven niet te sporten op het warmste moment van de dag, tussen twaalf uur en vier uur 's middags.

Volgens de organisator is er geen aanleiding om afstanden in te korten. Ze hebben uitgebreid met de GGD GHOR gesproken en zij zien geen aanleiding om een afstand in te korten. Vorig jaar werd de marathon vanwege de hitte ingekort. Dit jaar staat die afstand helemaal niet meer op het programma.

De organisatie heeft hem verplaatst naar december. Volgens de organisator is goede communicatie richting deelnemers cruciaal. Ze moeten wel in acht nemen dat ze geen PR zullen lopen. Lopers krijgen het advies hun hartslag goed in de gaten te houden, zich in te smeren en een pet te dragen.

Morgen zullen ze zeker nog een herinnering sturen. Ook zullen deelnemers actief naar schaduwplekken worden verwezen. Dat soort communicatie is op dit moment cruciaal. Volgens de organisator zijn veel mensen nog niet gewend aan de plotselinge temperatuurstijging die deze week plaatsvond.

Ze moeten echt op hun hartslag letten. Op het moment dat ze een hoge hartslag bij een bepaalde snelheid hebben, moeten ze langzamer lopen. Volgens hem ligt de oplossing voor de risico's van hitte en mogelijke hitteberoertes niet bij extra ambulances aan de finish, maar bij 'sporters helpen op tijd te stoppen'. Daarom krijgen reguliere EHBO'ers dit jaar ook extra ijshanddoeken om deelnemers sneller af te kunnen koelen





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