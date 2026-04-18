Verrassende Nederlaag Napoli Thuis Tegen Lazio

Napoli, de nummer twee van de Serie A, heeft zaterdagavond thuis met 0-2 verloren van Lazio. Kenneth Taylor was met een assist belangrijk voor de bezoekers. Lazio klimt naar de negende plaats, terwijl Napoli het gat met koploper Inter twaalf punten ziet blijven.

Napels heeft zaterdagavond een onverwachte nederlaag moeten incasseren in de Serie A . Het team, dat momenteel de tweede plaats bezet in de Italiaanse competitie, verloor thuis met 0-2 van Lazio , de nummer tien op de ranglijst.

De wedstrijd kende een opvallende rol voor Kenneth Taylor, die met een assist een belangrijke bijdrage leverde aan de overwinning van de bezoekers. Lazio, met zowel Taylor als Tijjani Noslin in de basisopstelling, toonde zich gedurende de wedstrijd de bovenliggende partij in Napels en wist al vroeg in de wedstrijd op voorsprong te komen.

De openingstreffer kwam tot stand na een slimme actie van Taylor. Vanaf de achterlijn legde hij de bal terug op Matteo Cancellieri, die de bal eenvoudig kon binnenschieten voor de 0-1. Voor de Nederlandse middenvelder, die afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax naar Italië, was dit zijn tweede assist in dienst van Lazio. Daarnaast had hij eerder al drie keer het net gevonden.

Niet lang daarna, na ongeveer een half uur spelen, was Noslin eveneens van grote waarde voor Lazio. Hij wist een strafschop te versieren na een overtreding van Stanislav Lobotka. Echter, de toegekende strafschop, genomen door Mattia Zaccagni, werd knap gekeerd door doelman Vanja Milinkovic-Savic. De daaropvolgende rebound ging vervolgens hoog over het doel.

De definitieve nekslag voor Napoli kwam tien minuten na rust. Een lage voorzet van Nuno Tavares belandde, enigszins gelukkig, voor de voeten van Toma Basic. Deze stond volledig vrij en kon de tweede treffer van Lazio simpel aantekenen, waarmee de marge werd verdubbeld naar 0-2.

De enige serieuze kans voor Napoli op een aansluitingstreffer kwam van invaller Alisson Santos, wiens schot echter de paal trof en zo de hoop op een comeback de kop indrukte.

Door deze overwinning klimt Lazio naar de negende plaats op de ranglijst. Voor Napels markeert deze nederlaag de eerste competitieverliespartij in eigen huis sinds 8 december 2024, een wedstrijd die eveneens tegen Lazio werd gespeeld. De recente zege van Lazio zet een punt achter een reeks wedstrijden waarin ze moeite hadden om consistent te presteren.

Met deze nederlaag blijft het gat tussen Napoli en koploper Inter Milan twaalf punten bedragen, met nog slechts vijf duels te gaan in het seizoen. Dit betekent dat Napoli zich geen verdere misstappen kan veroorloven als ze nog kans willen maken op de landstitel. De druk op het team neemt hierdoor aanzienlijk toe.

De derde geplaatste club, AC Milan, heeft de mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen met Napoli in het klassement, indien zij zondag weten te winnen in hun uitwedstrijd tegen Hellas Verona. Dit scenario zou de spanning aan de top van de Serie A nog verder opvoeren en de strijd om de Champions League-plaatsen intensiveren





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tiental FC Porto en Francesco Farioli zijn klaar in Europa League na nipte nederlaagNottingham Forest heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Europa League. In eigen huis won de Engelse club met 1-0 van FC Porto, nadat het heenduel vorige week in 1-1 was geëindigd. In de halve finale neemt Forest het op tegen het eveneens Engelse Aston Villa.

Read more »

Guardiola waarschuwt: nederlaag tegen Arsenal betekent einde droom landstitelPep Guardiola, manager van Manchester City, benadrukt het belang van de aanstaande wedstrijd tegen Arsenal. Een nederlaag thuis zou volgens hem de titelkansen van zijn ploeg definitief de das omdoen. Hoewel Arsenal momenteel bovenaan staat, ziet Guardiola nog kansen voor zijn team, mits ze de wedstrijd benaderen met de juiste focus en kalmte.

Read more »

Nederlandse judoka's falen op EK; Van Dijke verrast in vroege rondeDe Nederlandse judoka's hebben een teleurstellende dag beleefd op het Europees Kampioenschap in Tbilisi. Sanne van Dijke, tweevoudig Europees kampioene, werd in de tweede ronde uitgeschakeld na een verrassende nederlaag tegen de Française Melkia Auchecorne. Ook Margit de Voogd strandde voortijdig. Enige Nederlandse succes tot nu toe kwam van Joanne van Lieshout die goud veroverde.

Read more »

Krankzinnig scenario in de Keuken Kampioen Divisie: deze ploeg heeft baat bij een nederlaagEr ontvouwt zich richting de ontknoping in de Keuken Kampioen Divisie mogelijk een heel bijzonder scenario. FC Den Bosch hoopt op deelname aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie en om dat te realiseren, doen de Bosschenaren er vermoedelijk goed aan om in de laatste speelronde, thuis tegen ADO Den Haag, te verliezen.

Read more »

Cruciale punten voor Wolfsburg bij debuut Eta, late nederlaag LeverkusenVfL Wolfsburg heeft zaterdag de hoop op lijfsbehoud in de Bundesliga nieuw leven ingeblazen. De ploeg van trainer Dieter Hecking won op bezoek bij Union Berlin en houdt daarmee uitzicht op – in ieder geval – de nacompetitieplek. Ondertussen ging Bayer Leverkusen in eigen huis pijnlijk onderuit tegen FC Augsburg.

Read more »

Debut nederlaag voor eerste vrouwelijke trainer in BundesligaMarie-Louise Eta heeft haar eerste wedstrijd als hoofdcoach van Union Berlin ongelukkig verloren met 1-2 tegen Wolfsburg. De degradatiezorgen blijven aanhouden voor Union Berlin, terwijl Wolfsburg belangrijke punten pakt in de strijd tegen degradatie. Bayern München kan mogelijk de titel veiligstellen door de nederlaag van Borussia Dortmund.

Read more »