Verouderde AOW-regels zorgen voor onrecht en verwarring bij samenwonende ouderen

De huidige AOW-wetgeving uit 1957 houdt geen rekening met moderne woonvormen, waardoor mantelzorgers en broers of zussen onterecht worden gekort op hun uitkering.

De Algemene Ouderdomswet, in de volksmond simpelweg de AOW genoemd, vormt al bijna zeven decennia het fundament van de financiële zekerheid voor ouderen in Nederland.

Echter, wie dieper in de regelgeving duikt, ontdekt een systeem dat in veel opzichten is blijven steken in het jaar 1957. In die tijd was de maatschappelijke structuur fundamenteel anders dan nu; het traditionele gezin met een kostwinner en een thuisblijvende partner was de norm. Destijds werd daarom een onderscheid gemaakt tussen mensen die alleenstaand waren en mensen die getrouwd waren of samenwoonden.

Voor de alleenstaanden werd een hoger bedrag vastgesteld, omdat zij alle kosten van het huishouden in hun eentje moesten dragen. Voor koppels was dit bedrag lager, uitgaande van de economische voordelen van het delen van een woning en vaste lasten. In de huidige praktijk leidt dit tot een aanzienlijk verschil, waarbij een alleenstaande bruto ongeveer vijfhonderd euro per maand meer ontvangt dan iemand die als samenwonend wordt beschouwd.

Dit ogenschijnlijk simpele onderscheid is in de loop der jaren echter uitgegroeid tot een bureaucratisch labyrint. De Sociale Verzekeringsbank, de instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering en uitbetaling van de AOW, heeft inmiddels maar liefst eenentwintig verschillende categorieën of manieren van samenwonen geïdentificeerd. Deze complexiteit is niet zozeer bewust zo ontworpen, maar is het resultaat van decennia aan rechtspraak en jurisprudentie.

Wanneer er gaten in de wet vielen, moesten rechters beslissen over specifieke gevallen, wat leidde tot een wirwar aan uitzonderingen en specifieke regels. Rogier de Haan, de ombudsman van MAX, wijst op de absurditeit van sommige situaties. Neem bijvoorbeeld het scenario van twee zussen die besluiten samen in één huis te wonen om elkaar gezelschap te bieden en de kosten te delen. Volgens de huidige regels worden zij gezien als samenwonenden, waardoor beiden een flinke korting op hun AOW krijgen.

Echter, zodra een derde zus bij hen intrekt, verandert de juridische status plotseling. In dat geval worden zij plotseling weer beschouwd als drie alleenstaanden, waardoor ze allen recht hebben op het volledige, hogere AOW-bedrag. Dergelijke paradoxen zorgen voor enorme verwarring en een gevoel van onrechtvaardigheid onder senioren. Nog problematischer is de impact van deze regels op de mantelzorg en de zorg voor chronisch zieken.

In een tijd waarin de zorgsector onder grote druk staat en de woningnood toespitst, zou het stimuleren van inwonende zorg moeten worden aangemoedigd. Toch werkt het huidige AOW-stelsel averechts. Wanneer een mantelzorger besluit om bij een patiënt in te trekken om essentiële zorg te kunnen verlenen, wordt dit door de SVB vaak geïnterpreteerd als een samenwoonsituatie. Het gevolg is dat beide partijen een lager pensioen ontvangen.

Dit creëert een perverse prikkel waarbij mensen die juist een maatschappelijk waardevolle bijdrage leveren door zorg te combineren met huisvesting, financieel worden gestraft. Het is een systeem dat haaks staat op de huidige maatschappelijke wensen om zorg dichter bij huis te organiseren en de druk op zorginstellingen te verlagen.

Bovendien brengt het een onprettig aspect van controle met zich mee; de SVB moet immers controleren wie er daadwerkelijk achter de voordeur woont om te bepalen of iemand recht heeft op het volledige bedrag. Om deze knoop te ontwarren, is een grondige herziening van de wetgeving noodzakelijk. Er zijn verschillende wegen die de overheid kan bewandelen.

De meest radicale en eerlijke oplossing zou zijn om het onderscheid tussen alleenstaanden en samenwonenden volledig op te heffen, zodat iedere gepensioneerde hetzelfde basisbedrag ontvangt, ongeacht de woonsituatie. Hoewel dit de meeste rust en eenvoud zou brengen, is dit financieel gezien de duurste optie voor de schatkist, waardoor de politieke haalbaarheid gering is. Een alternatief, dat door Rogier de Haan wordt gesuggereerd, is het verscherpen van de criteria voor wat samenwonen precies inhoudt.

In plaats van een breed spectrum aan woonvormen, zou de lagere AOW enkel gelden voor mensen die echt een economische eenheid vormen, zoals echtgenoten of partners met gezamenlijke kinderen en een gedeeld eigendom van de woning. Mensen die weliswaar onder één dak wonen uit praktische overwegingen of voor zorg, maar geen gezamenlijke financiële toekomst hebben opgebouwd, zouden dan de volledige AOW behouden.

Dit zou niet alleen de administratieve lasten verminderen, maar ook een krachtig signaal afgeven dat mantelzorg en alternatieve woonvormen op late leeftijd worden gewaardeerd in plaats van bestraft. Het is tijd dat de AOW-wetgeving stopt met het reflecteren van de wereld van 1957 en zich aanpast aan de realiteit van de eenentwintigste eeuw





NPORadio1 / 🏆 7. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AOW Sociale Verzekeringsbank Pensioen Samenwonen Mantelzorg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gemeente Meppel overweegt overname van onderwijspark Ezinge: haalbaarheid onderzochtEen onafhankelijk onderzoek heeft bevestigd dat de gemeente Meppel het onderwijspark Ezinge kan overnemen. Dit zou meer flexibiliteit bieden voor de scholen en een oplossing kunnen zijn voor de verouderde gebouwen van Dingstede.

Read more »

Pratend publiek de zaal uitzetten: kan dat? 'Artiest mag beslissen'Cabaretier Hans Teeuwen was er klaar mee: twee mannen praatten door zijn voorstelling in Breda heen en dus moesten ze vertrekken. Guido Weijers wees kletsend bezoek ook al eens de deur. Kan dat zomaar? En wat vinden theaters daarvan? 'Niet praten tijdens een voorstelling is een ongeschreven regel.

Read more »

Wim Kieft ziet zorgen voor Ronald Koeman bij Oranje: 'Die jaren gaan tellen'Wim Kieft maakt zich zorgen om Virgil van Dijk. Volgens de oud-spits beginnen de jaren ook te tellen voor de centrale verdediger. Ook denkt Kieft dat hij niet de enige is die er zo over denkt. Ronald Koeman zal diezelfde vraag in zijn hoofd hebben spoken, stelt de oud-voetballer van onder meer Ajax en PSV.

Read more »

Zorgen om Oranje: Nederlandse spelers falen in clubvoetbal, wat betekent dit voor het WK?De prestaties van Nederlandse spelers in de Europese topcompetities zijn tegenvallend, wat vragen oproept over de vorm en fitheid van de Oranje-selectie in aanloop naar het WK. Een analyse van de krant werpt licht op de contrasten tussen de successen van vorig jaar en de huidige realiteit.

Read more »

Senegal: van Fair Play-drama naar een ploeg gebouwd voor succesHet WK-verhaal van Senegal is allesbehalve standaard. Het gaat over verrassingen die de voetbalwereld opschudden, lange periodes van afwezigheid, een uitschakeling door een regel in het boekje en uiteindelijk een wederopstanding met een van de sterkste Afrikaanse selecties ooit.

Read more »

Moerdijkse coalitie eist duidelijkheid en compensatie voor inwoners bij industriële uitbreidingDe zes partijen die de nieuwe coalitie in Moerdijk vormen, hebben hun bestuursakkoord gepubliceerd. Ze vragen duidelijkheid over uitbreidingsplannen en compensatie voor inwoners die moeten vertrekken. Ook willen ze meer woningbouw en een grotere eigen verantwoordelijkheid op sociaal vlak.

Read more »