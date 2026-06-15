Veroordeling voor seksueel misbruik van pleegkinderen en hond in Den Bosch

Twee mannen uit Den Bosch zijn veroordeeld tot celstraffen voor het seksueel misbruiken van hun pleegzoons en hun hond. De rechtbank spreekt 502 dagen cel uit, waarvan een jaar voorwaardelijk, en legt strenge voorwaarden op zoals een taakstraf, meldplicht en contactverbod. Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel geëist.

Twee mannen uit Den Bosch zijn door de rechtbank veroordeeld voor het seksueel misbruik van hun pleegzoons en hun eigen hond. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van vier jaar geëist, maar de rechtbank oordeelde tot 502 dagen celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk is.

Omdat de beiden reeds in voorarrest hebben gezeten, hoef ze niet meer daadwerkelijk de gevangenis in. Wel worden strenge voorwaarden opgelegd, zoals een taakstraf van 240 uren, een meldplicht, ambulante begeleiding, een contactverbod en een verbod op het houden van huisdieren. De misbruikte hond was al in beslag genomen. De twee mannen waren parttime pleegouders van twee jongens van 7 en 10 jaar.

De jongens verbleven regelmatig bij het koppel omdat hun biologische moeder niet altijd in staat was voor hen te zorgen. Volgens de rechtbank had het echtpaar al seksuele plannen met de jongens voordat ze in huis kwamen. De 33-jarige pleegvaders masturbeerden onder meer in de kinderkamer terwijl de jongens sliepen, hadden seks met elkaar in het bijzijn van de kinderen en raakten hen daarbij aan. Ook douchten ze samen met de jongens.

Bij een huiszoeking werden 1700 expliciete foto's van kinderen en honderden beelden van dierenporno gevonden. Het stel werd ook schuldig bevonden aan het maken en verspreiden van dit materiaal, met name van de pleegkinderen. Ze chatten en spraken veel over hun fantasieën rondom de jongens, ook met buitenstaanders. De officier van justitie eiste vier jaar cel.

De kinderen verbleven ruim een jaar bij het koppel, maar werden na de arrestatie in november 2024 weggehaald. Beide mannen verschenen jaren geleden in een televisieprogramma van omroep PowNed; die afleveringen zijn intussen verwijderd omdat de verdenkingen tegen hen bekend werden





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