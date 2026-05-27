Vermiste man uit Baarn en natuurbrand in Amersfoort: 112-nieuws Utrecht

De politie zoekt naar de 84-jarige Han van Asselt uit Baarn, die sinds woensdagochtend vermist wordt. In Amersfoort was een korte natuurbrand nabij de A28, die snel onder controle was. Vanwege de droogte geldt een verhoogde waarschuwing voor natuurbranden.

De politie in de provincie Utrecht is op zoek naar de 84-jarige Han van Asselt uit Baarn . De verstandelijk beperkte man wordt sinds woensdagochtend 27 mei rond 08.30 uur vermist.

Hij woont in zorginstelling Eemhart aan de Zandheuvelweg in Laren. Het Veteranen Search Team (VST) heeft gisteravond en vannacht een grootschalige zoekactie opgezet. Ongeveer zeventig vrijwilligers verzamelden zich bij het nabijgelegen crematorium om te helpen zoeken. Zij doorzochten het terrein van de zorginstelling zelf en de ruime omgeving, waarbij de richtingen Baarn, Hilversum en Laren werden afgestroopt.

De politie vraagt het publiek om uit te kijken naar de man en bij een mogelijke waarneming direct 112 te bellen. Han van Asselt is ongeveer 1.70 meter lang, heeft een normaal postuur en droeg mogelijk een donkerblauwe broek en een lichtblauw overhemd. Hij kan verward overkomen en is slecht ter been. De zoektocht wordt voortgezet, mede gezien de droge en warme omstandigheden die het zoeken bemoeilijken.

De familie van de vermiste man is zeer ongerust en hoopt op een spoedige terugkeer





