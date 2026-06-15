Verloskundige vecht boete voor 9 kilometer te hard aan voor de rechter

Verloskundige Karolien van Beek vecht de boete voor 9 kilometer te hard aan voor de rechter. Ze pleit voor coulance in spoedsituaties voor hardwerkende zorgverleners.

Verloskundige Karolien van Beek vecht de boete voor 9 kilometer te hard aan voor de rechter. Ze pleit voor coulance in spoedsituaties voor hardwerkende zorgverleners.

Van Beek staat er niet alleen voor, zo'n tien collega's zijn er om haar te ondersteunen. Ze hebben borden meegenomen met teksten als 'Verloskundigen hebben haast' en 'De hulpverleningsvergunning is zichtbaar in de gemeentelijke systemen'. Van Beek zegt dat ze in sommige spoedsituaties gewoon harder moet rijden, maar dat ze dan een boete krijgt vindt ze oneerlijk. Ze pleit voor een ontheffing om in medische spoedsituaties net even wat harder te kunnen rijden.

Ze noemt het voorbeeld van een partner die midden in de nacht belt, omdat zijn vrouw aan het bevallen is. Bij de vorige bevalling was de vrouw twee liter bloed verloren. Van Beek vindt dat het onnodig stressvol, duur, en minder plezierig wordt als verloskundigen in spoedsituaties niet kunnen rijden als ze willen. Ze pleit voor coulance en zegt dat ze dan wel moet kunnen beoordelen of er inderdaad een spoedsituatie was die het noodzakelijk maakte om harder te rijden.

De rechter zegt dat ze dan wel moet kunnen beoordelen of er inderdaad een spoedsituatie was, maar dat het moeilijk is om dat aan te tonen zonder de privacy van de ouders te schenden. Van Beek zegt dat ze denkt dat het nu heel duidelijk is dat je in overleg met de ouders moet kijken of je bepaalde gegevens mag delen. De rechter zegt dat de verloskundigen bij de wetgever moeten zijn voor structurele oplossingen.

Van Beek vindt dat het moet gewoon bij wet geregeld worden dat zij als hulpdienst worden gezien. Ook Susan Dubbeldam van het EVAA vindt dat er een structurele oplossing moet komen. Verkeerswethouder Melanie van der Horst ziet daarvoor te veel bezwaren. De boete voor Van Beek is kwijtgescholden, niet uit coulance, maar omdat het niet duidelijk is of er wel goed was aangegeven dat het tweeënhalf jaar geleden om een 30 kilometerzone ging. Van Beek krijgt dus 124 euro terug





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