Verkeersregelaars weggehaald na agressieve automobilisten

Het is vervelend dat agressieve automobilisten de verkeersregelaars lastig gevallen hebben tijdens werkzaamheden. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen de verkeersregelaars tijdelijk niet meer in te zetten. In de plaats daarvan nemen andere maatregelen om de veiligheid te waarborgen en het verkeer in goede banen te leiden.

Bij de afgesloten Spoolderbergbrug in Zwolle zijn verkeersregelaars weggehaald, nadat zij te maken kregen met agressieve automobilisten. Op het moment van de afsluiting was het al gedeeltelijk dicht vanwege groot onderhoud.

Hierdoor was een restaurant, genaamd het Engelse Werk, moeilijker bereikbaar voor passanten. De eigenaar meldde aan RTV Oost dat zijn omzet met 85% was gestegen. Daarnaast was de afsluiting ook belastend voor andere delen van de omgeving, zoals scholen, het ouderenzorgcentrum, en voor ondernemers. Met het oog op de veiligheid in de toekomst, is een onderhoudsbeurt noodzakelijk voor de Spoolderbergbrug.





