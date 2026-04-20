Verkeersinfarct in Breda door dubbel ongeval op de A16

Een reeks ongevallen heeft maandagmiddag gezorgd voor grote verkeershinder rondom Breda. De A16 richting Rotterdam was urenlang afgesloten na een ernstige aanrijding waarbij een traumahelikopter werd ingezet.

Een aanzienlijke verkeerschaos heeft zich maandagmiddag meester gemaakt van de regio Breda , nadat een opeenvolging van ongelukken zorgde voor grootschalige afsluitingen op de belangrijke verkeersaders rondom de stad. De problemen begonnen in de middaguren toen een eerste aanrijding op de Backer en Ruebweg voor een aanzienlijke filevorming zorgde. De verkeerssituatie verslechterde echter in rap tempo toen in de staart van deze file op de A16 een tweede, ernstiger ongeval plaatsvond.

Door deze impactvolle gebeurtenis werd de snelweg A16 in de richting van Rotterdam volledig afgesloten tussen knooppunt Princeville en de afritten Prinsenbeek en Breda-Noord. De inzet van hulpdiensten was grootschalig; zo werd er een traumahelikopter opgeroepen die op de rijbaan moest landen om medische assistentie te verlenen aan de slachtoffers. Volgens de eerste officiële meldingen van de politie zouden er bij de keten van ongevallen mogelijk vier personen gewond zijn geraakt, wat leidde tot een complexe operatie waarbij politie, brandweer en meerdere ambulances nauw moesten samenwerken om de verkeersveiligheid te waarborgen en de slachtoffers de nodige zorg te bieden. Naast de genoemde incidenten op de A16 en de Backer en Ruebweg, werd de regio eerder op de middag al geconfronteerd met een ander verkeersongeluk op de afrit van de A16 naar Prinsenbeek. Bij dit incident botste een personenauto bovenaan de afslag frontaal tegen de vangrail, waarbij het voertuig aan de voorzijde aanzienlijke schade opliep. De bestuurder van deze wagen werd ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel, al is het op dit moment nog onduidelijk of een opname in het ziekenhuis noodzakelijk was. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de exacte toedracht van deze opeenvolgende incidenten, aangezien de combinatie van pech en menselijke fouten tot een zeer onveilige situatie leidde. De verkeersregelaars en weginspecteurs van Rijkswaterstaat zijn urenlang bezig geweest om het verkeer in goede banen te leiden en de omleidingsroutes in te stellen, maar de impact op de doorstroming in en rondom Breda bleef tot in de late avond voelbaar. De situatie rondom Breda benadrukt nogmaals hoe kwetsbaar de verkeersdoorstroming is op de drukke wegen in Brabant. Zodra er op een belangrijke snelweg zoals de A16 een ernstig incident plaatsvindt, stroomt het verkeer direct vast op de omliggende wegen, wat weer tot nieuwe gevaarlijke situaties en ongevallen in de file kan leiden. Voor weggebruikers was het maandagmiddag een kwestie van geduld en omrijden. De autoriteiten benadrukken dat het van groot belang is om in dergelijke situaties altijd afstand te bewaren en scherp op te letten bij het naderen van files, aangezien de staart van een file vaak de meest risicovolle plek is. Terwijl de afhandeling van de wrakken en het politieonderzoek naar de oorzaken van de crashes voortduurt, blijft de veiligheid op de weg de hoogste prioriteit voor de hulpdiensten. De exacte schade aan de infrastructuur moet nog nader in kaart worden gebracht, maar de hinder voor het dagelijkse woon-werkverkeer is inmiddels al enorm geweest





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Parkeerdruk in Verde Vista blijft ondanks een jaar later een nachtmerrie voor bewonersEen jaar na de oplevering van de nieuwbouwwijk Verde Vista in Zoeterwoude-Rijndijk, kampen bewoners nog steeds met een nijpend tekort aan parkeerplaatsen. Concrete oplossingen lijken uit te blijven, wat leidt tot frustratie en onveilige situaties. Gemeenteraadsleden en lokale politici discussiëren over mogelijke oplossingen, waaronder het aantrekkelijker maken van een nabijgelegen parkeerterrein en het herinrichten van parkeerplaatsen.

Read more »

Reddingsvest Titanic verkocht voor recordbedrag van 770.000 euroEen reddingsvest van een overlevende van de Titanic, Laura Mabel Francatelli, is geveild voor 770.000 euro. Dit is de eerste keer dat een reddingsvest van een overlevende van de scheepsramp op de markt kwam. Ook een zitkussen van een slachtoffer werd voor een aanzienlijk bedrag verkocht.

Read more »

Dierenambulance Noord-West Veluwe zoekt nieuwe wagen na aanrijdingDe Dierenambulance Noord-West Veluwe heeft dringend een nieuwe ambulance nodig nadat een van hun voertuigen total loss is geraakt na een aanrijding. Met een tekort aan capaciteit en een grote nood aan jonge en gewonde dieren, is een inzamelingsactie gestart. Er is al 20.000 euro opgehaald, maar er is nog 50.000 euro nodig voor een nieuwe wagen.

Read more »

Scooterrijder raakt zwaargewond na botsing met autoEen bezorger op een scooter is zondagavond zwaargewond geraakt nadat hij werd aangereden door een automobilist in Breda. Een traumateam is ter plaatse.

Read more »

Read more »

Driessen keihard voor AZ na bekerwinst: 'Een non-discussie, echt een gemiste kans'Valentijn Driessen is na de bekerwinst van AZ na de 5-1 overwinning op NEC zondag nog steeds niet te spreken over het beleid van de Alkmaarders in de Conference League. Trainer Leeroy Echteld gaf zijn spelers rust richting de bekerfinale, maar de journalist wil niet spreken van een causaal effect.

Read more »