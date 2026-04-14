Verkeerschaos op A28 bij Assen: uren vertraging door ongelukken en wegwerkzaamheden

De A28 rond Assen is vanochtend geteisterd door verkeersproblemen. Meerdere ongelukken, in combinatie met wegwerkzaamheden en dichte mist, veroorzaken lange files en aanzienlijke vertragingen in beide richtingen.

Het verkeer op de A28 ondervindt vanochtend aanzienlijke hinder in de buurt van Assen . De weg was tijdelijk volledig afgesloten in de richting van Groningen naar Hoogeveen, tussen de afslagen Assen -West en Assen . Hoewel er inmiddels weer een rijstrook is opengesteld, moeten automobilisten in die richting nog steeds rekening houden met aanzienlijke vertragingen, die oplopen tot ruim een uur. Bovendien staat ook het verkeer in de tegenovergestelde richting vast. Verkeer dat van Hoogeveen richting Groningen rijdt, moet zich schikken in een file die de reistijd met bijna een half uur verlengt. De ochtendspits wordt dan ook gekenmerkt door lange files en aanzienlijke hinder voor de weggebruikers. De situatie is complex door een combinatie van factoren, waaronder meerdere ongelukken en weersomstandigheden die het rijden bemoeilijken.

De oorzaak van de verkeerschaos ligt in een reeks van incidenten. Even na acht uur vanochtend vond ter hoogte van Assen een ernstig ongeval plaats. Volgens een politiewoordvoerder waren hierbij zeker vier auto's betrokken. In een van de voertuigen raakte een inzittende bekneld. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben het slachtoffer bevrijd. Er zijn twee automobilisten gewond geraakt en zij zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. Rijkswaterstaat heeft gemeld dat er veel puin op de weg terecht is gekomen door de aanrijding. Dit bemoeilijkt de opruimwerkzaamheden, die naar verwachting de hele ochtend zullen duren. Kort na het ongeval bij Assen, gebeurde er ook een ongeluk ter hoogte van Hooghalen. Hier waren volgens de politie twee auto's betrokken. Voor zover bekend is er bij dit ongeval alleen sprake van materiële schade. In totaal, meldt Rijkswaterstaat, zijn er zeven auto's beschadigd geraakt en door een bergingsbedrijf afgevoerd. Deze opeenstapeling van incidenten, in combinatie met andere factoren, leidt tot een zeer chaotische verkeerssituatie.

Naast de ongelukken zijn er nog andere factoren die bijdragen aan de huidige verkeersproblemen op de A28. Rijkswaterstaat had al in beide richtingen een rijstrook afgesloten vanwege beschadigingen aan het wegdek. Dit beperkt de capaciteit van de weg en maakt de doorstroming moeilijker. Bovendien speelde dichte mist vanochtend een rol bij de filevorming, waardoor het zicht werd beperkt en automobilisten voorzichtiger moesten rijden. Dit alles in combinatie met de ongelukken heeft geleid tot een perfecte storm van vertragingen. De autoriteiten doen er alles aan om de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Rijkswaterstaat is druk bezig met het opruimen van de weg en het repareren van de beschadigingen. De politie onderzoekt de oorzaken van de ongelukken. Verkeersdeelnemers worden geadviseerd om hun reisplannen aan te passen en rekening te houden met aanzienlijke vertragingen. Voor actuele informatie over de situatie kunnen weggebruikers terecht op de website van Rijkswaterstaat of via de bekende verkeersinformatiekanalen. De redactie staat open voor tips en meldingen via verschillende kanalen om de berichtgeving te verbeteren.





