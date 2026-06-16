Verjaardag eindigt in gruwelijke dood van Daphne, OM eist 15 jaar cel tegen haar partner

De verdachte ontkent iedere betrokkenheid bij de dood van Daphne, maar het OM eist 15 jaar cel tegen hem. De officier van justitie wijst erop dat uit het onderzoek naar de verdachte een verleden met alcohol en agressie blijkt.

De verjaardag van Daphne eindigde in een gruwelijke dood. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen haar partner, die de dood van de 59-jarige vrouw ontkent.

De verdachte verklaart dat hij en Daphne een gezellige avond hadden, maar het OM schetst een ander beeld: een avond die volledig uit de hand liep met extreem geweld tegen Daphne. Uit onderzoek blijkt dat meerdere ribben en haar strottenhoofd waren gebroken en dat er sprake was van ernstig hersenletsel en bloeduitstortingen. De officier van justitie wijst erop dat uit het onderzoek naar de verdachte een verleden met alcohol en agressie blijkt.

De verdachte blijft iedere betrokkenheid bij de dood van Daphne ontkennen en spreekt van een 'tragedie'. Hij zegt haar nooit iets te hebben willen aandoen en spreekt van liefde voor haar





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